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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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Для инвестиций в предприятия Дальнего Востока будет создан фонд в Китае
Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом намерена зарегистрировать фонд для китайско-российского сотрудничества, который будет содействовать сотрудничеству с компаниями на Дальнем Востоке. Об этом сообщил генеральный секретарь китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом господин Хэ Чженьвэй в ходе панельной сессии «Новые перспективы сотрудничества Китая и России: перспективы развития», которая прошла 24 мая в рамках ПМЭФ. Общий объем фонда составит почти 1 трлн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Будущее развитие России находится на Дальнем Востоке. Я верю, что для его развития наступают хорошие времена. И мы планируем осуществлять там новые проекты, в частности, будем использовать инвестиционные фонды. В течении года мы хотим зарегистрировать фонд для китайско-российского сотрудничества с компаниями на Дальнем Востоке. Например, в Приморье сегодня реализуется большой логистический проект – транспортный коридор «Зарубино – Хуньчунь» он окажет большое влияние на развитие портов региона, а также на сотрудничество Дальнего Востока и северо-востока Китая», - сообщил он.
Также он отметил, что сегодня ассоциация рассматривает возможность реализации проектов в нескольких дальневосточных регионах. При этом, господин Хэ Чженьвэй подчеркнул, что для успешной реализации всего задуманного важным фактором являются добрый отношения лидеров двух государств.
«В скором времени Владимир Путин намерен посетить Китай, и я думаю в рамках встречи с нашим лидером Си Цизиньпинем он ему сообщит о Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Это очень хорошая площадка и если на этом форуме объединятся Россия, Китай, Корея и Япония это будет иметь огромный позитивный резонанс и изменит всю международную обстановку», - завершил свое выступление генеральный секретарь китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом.
Фото: фотобанк ПМЭФ.
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