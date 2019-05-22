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25 Мая 2019, 18:23 | Регион сегодня |

Во Владивостоке наступил Новый год

Лето во Владивостоке уже не первый год начинается с Нового года. Якутский праздник Ысыах в очередной раз собрал якутян с приморской пропиской, многочисленных друзей Республики Саха, представителей дипломатического корпуса

Стать еще более многолюдным он смог благодаря  тому, что проходил на  территории кампуса ДВФУ, где в эти дни работают Тихоокеанский международный туристический форум и туристическая выставка (PITE).

Ысыах знаменует собой наступление лета, и в якутских традициях - Нового года, он празднуется в Якутии в каждой деревне, каждом улусе. Самый большой республиканский праздник проходит в  Якутске в конце июня. А в последние годы его участниками стали жители  Владивостока, Хабаровска, Санкт-Петербурга. Он прописался в Прибалтике, Новой Зеландии, Китае. Красота и духовность обрядов якутского Ысыаха никого не оставит равнодушным, и каждому верится, что   обряд очищения Алгыз, вошел и в его душу, а многолюдный хоровод осуохай обязательно наполнит новой жизненной энергией. Энергией солнца,  надежды, добрых побуждений и дел.

 

 

 

 

 

 

 

Гостей приветствовали Зима, Весна и Лето. Ысыах - символ якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха. Костюмы, ритуалы, танцы, кухня – все это  бережно сохраняется в республике. Праздник – самый  важный повод одеть национальный наряд. В самой республике на Ысыах отправляются только в нем, все – от мала до велика. Владивостокские якуты тоже порадовались поводу принарядиться. 

   


 

Обряд кумысопития в этом году возглавил самый именитый повар, автор книг о национальной кухне народов саха Иннокентий ТАРБАХОВ, который в эти дни отмечает 75-летний юбилей.  Он же и угощал гостей праздника собственноручно приготовленными блюдами  национальной кухни, которые в том числе благодаря и подвижнической деятельности Иннокентия Иннокентьевича прочно входят в элиту  российского кулинарного искусства.

- По красоте и масштабности праздника мы понимаем, что такое для Якутии наступление лета. Это оживление жизни, прозрение, счастье. Мы разделяем с вами эту радость,  наша дружба и любовь будут вечными, - приветствовал собравшихся от имени главы Приморского края вице-губернатор Олег МЕЛЬНИКОВ.      

- Самое главное в жизни, чтобы солнце светило, чтобы дождь лил в меру, чтобы все мы были дружным единым народом. Во Владивостоке проживает 150 национальностей. Приезжайте, мы будем вам рады всегда, - обозначил гостеприимство дальневосточной столицы мэр Владивостока  Олег ГУМЕНЮК.

Заместитель председателя правительства РС(Я), руководитель представительства республики в ДФО Георгий НИКОНОВ, представил своих земляков.  В этом году во Владивосток приехали Министр внешний связей Якутии Гаврил КИРИЛИН,  главы Горного улуса Никита АНДРЕЕВ и Кангаласского улуса Гавриил АЛЕКСЕЕВ, творческие коллективы республики.  

В программе праздника - большой концерт, спортивные соревнования, молодежные игры. Владивостокцам якутяне подарили лучшее.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Новый год  Республика Саха  Ысыах  Якутия 


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