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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 25 Мая, 19:07 |
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Во Владивостоке наступил Новый год
Стать еще более многолюдным он смог благодаря тому, что проходил на территории кампуса ДВФУ, где в эти дни работают Тихоокеанский международный туристический форум и туристическая выставка (PITE).
Ысыах знаменует собой наступление лета, и в якутских традициях - Нового года, он празднуется в Якутии в каждой деревне, каждом улусе. Самый большой республиканский праздник проходит в Якутске в конце июня. А в последние годы его участниками стали жители Владивостока, Хабаровска, Санкт-Петербурга. Он прописался в Прибалтике, Новой Зеландии, Китае. Красота и духовность обрядов якутского Ысыаха никого не оставит равнодушным, и каждому верится, что обряд очищения Алгыз, вошел и в его душу, а многолюдный хоровод осуохай обязательно наполнит новой жизненной энергией. Энергией солнца, надежды, добрых побуждений и дел.
Гостей приветствовали Зима, Весна и Лето. Ысыах - символ якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха. Костюмы, ритуалы, танцы, кухня – все это бережно сохраняется в республике. Праздник – самый важный повод одеть национальный наряд. В самой республике на Ысыах отправляются только в нем, все – от мала до велика. Владивостокские якуты тоже порадовались поводу принарядиться.
Обряд кумысопития в этом году возглавил самый именитый повар, автор книг о национальной кухне народов саха Иннокентий ТАРБАХОВ, который в эти дни отмечает 75-летний юбилей. Он же и угощал гостей праздника собственноручно приготовленными блюдами национальной кухни, которые в том числе благодаря и подвижнической деятельности Иннокентия Иннокентьевича прочно входят в элиту российского кулинарного искусства.
- По красоте и масштабности праздника мы понимаем, что такое для Якутии наступление лета. Это оживление жизни, прозрение, счастье. Мы разделяем с вами эту радость, наша дружба и любовь будут вечными, - приветствовал собравшихся от имени главы Приморского края вице-губернатор Олег МЕЛЬНИКОВ.
- Самое главное в жизни, чтобы солнце светило, чтобы дождь лил в меру, чтобы все мы были дружным единым народом. Во Владивостоке проживает 150 национальностей. Приезжайте, мы будем вам рады всегда, - обозначил гостеприимство дальневосточной столицы мэр Владивостока Олег ГУМЕНЮК.
Заместитель председателя правительства РС(Я), руководитель представительства республики в ДФО Георгий НИКОНОВ, представил своих земляков. В этом году во Владивосток приехали Министр внешний связей Якутии Гаврил КИРИЛИН, главы Горного улуса Никита АНДРЕЕВ и Кангаласского улуса Гавриил АЛЕКСЕЕВ, творческие коллективы республики.
В программе праздника - большой концерт, спортивные соревнования, молодежные игры. Владивостокцам якутяне подарили лучшее.
Лариса ЛАРИНА, фото автора
Журнал "Дальневосточный капитал".
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