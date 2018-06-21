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Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума

В Москве в рамках визита Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Российскую Федерацию прошел Российско-Корейский бизнес-форум

В Москве в рамках визита Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Российскую Федерацию прошел Российско-Корейский бизнес-форум с участием представителей российских и южнокорейских официальных, деловых и экспертных кругов. Организаторами мероприятия выступили Корейская ассоциация международной торговли (KITA), Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (KOTRA), Фонд Росконгресс и Торгово-промышленная палата РФ.

22 июня на церемонии открытия с приветственным словом перед участникам форума выступили Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и председатель Корейской ассоциации международной торговли Ким Ён Чжу.

Как отметил в своем выступлении Юрий Трутнев, Республика Корея – один из ведущих экономических партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам 2017 года объем взаимной торговли России и Республики Корея увеличился на 27,3%, составив 19,2 млрд. долл. США, и продолжил свой рост в 2018 году. В настоящее время южнокорейские инвесторы реализуют на Дальнем Востоке России шесть проектов, совокупные инвестиции по которым достигают 50 млн долл. США. По результатам Дня корейского инвестора, который прошел 5 марта этого года во Владивостоке, в работу были взяты новые проекты на общую сумму более 1 млрд долларов. Речь идет об инвестициях таких южнокорейских компаний, как Hyundai, POSCO Daewoo, KCC, Dagro World и др.

«Мы готовы предоставить площадку Восточного экономического форума для обсуждения таких проектов, как строительство железнодорожного коридора, соединяющего северную и южную части Корейского полуострова, строительство энергомоста и газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР», – добавил Юрий Трутнев. Также он сообщил, что Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта открывает свой офис в Сеуле для улучшения взаимодействия с корейским бизнесом.

Глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин, в свою очередь, заявил, что у России и Республики Корея большой потенциал взаимодействия по линии передовых отраслей промышленности, а сотрудничество в сфере инноваций обеспечит высокий синергетический эффект для обеих стран. «Сегодня правительства двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании о создании платформы для инновационного сотрудничества. В Корее будет создан российско-корейский инновационный центр», – сообщил Мун Чжэ Ин.

В рамках Российско-Корейского бизнес-форума директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель Корейской ассоциации международной торговли Ким Ён Чжу подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Аналогичное соглашение о сотрудничестве было подписано между Корейским институтом передовых технологий и Российской венчурной компанией.      

В ходе презентационной сессии с докладами на тему перспектив экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Республикой Корея выступили заместитель Министра экономического развития РФ Азер Талыбов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, генеральный директор Корейского института международной экономической политики Пак Чон Хо и генеральный директор Корейского морского института Хван Чжин Хве.

Деловую программу форума продолжили двухсторонние встречи российских и южнокорейских деловых кругов. В частности, от российской стороны на форуме присутствовали представители таких компаний и организаций, как Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, группа компаний «Базовый элемент», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Россети», объединенная компания «РУСАЛ», ОАО «РЖД»,
АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «АтомИнвест» и др.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

 

 

 

Теги: Российско-Корейский бизнес-форум  форум  АТР 


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