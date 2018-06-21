|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 10:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
В Москве в рамках визита Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Российскую Федерацию прошел Российско-Корейский бизнес-форум с участием представителей российских и южнокорейских официальных, деловых и экспертных кругов. Организаторами мероприятия выступили Корейская ассоциация международной торговли (KITA), Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (KOTRA), Фонд Росконгресс и Торгово-промышленная палата РФ.
22 июня на церемонии открытия с приветственным словом перед участникам форума выступили Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и председатель Корейской ассоциации международной торговли Ким Ён Чжу.
Как отметил в своем выступлении Юрий Трутнев, Республика Корея – один из ведущих экономических партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам 2017 года объем взаимной торговли России и Республики Корея увеличился на 27,3%, составив 19,2 млрд. долл. США, и продолжил свой рост в 2018 году. В настоящее время южнокорейские инвесторы реализуют на Дальнем Востоке России шесть проектов, совокупные инвестиции по которым достигают 50 млн долл. США. По результатам Дня корейского инвестора, который прошел 5 марта этого года во Владивостоке, в работу были взяты новые проекты на общую сумму более 1 млрд долларов. Речь идет об инвестициях таких южнокорейских компаний, как Hyundai, POSCO Daewoo, KCC, Dagro World и др.
«Мы готовы предоставить площадку Восточного экономического форума для обсуждения таких проектов, как строительство железнодорожного коридора, соединяющего северную и южную части Корейского полуострова, строительство энергомоста и газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР», – добавил Юрий Трутнев. Также он сообщил, что Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта открывает свой офис в Сеуле для улучшения взаимодействия с корейским бизнесом.
Глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин, в свою очередь, заявил, что у России и Республики Корея большой потенциал взаимодействия по линии передовых отраслей промышленности, а сотрудничество в сфере инноваций обеспечит высокий синергетический эффект для обеих стран. «Сегодня правительства двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании о создании платформы для инновационного сотрудничества. В Корее будет создан российско-корейский инновационный центр», – сообщил Мун Чжэ Ин.
В рамках Российско-Корейского бизнес-форума директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель Корейской ассоциации международной торговли Ким Ён Чжу подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Аналогичное соглашение о сотрудничестве было подписано между Корейским институтом передовых технологий и Российской венчурной компанией.
В ходе презентационной сессии с докладами на тему перспектив экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Республикой Корея выступили заместитель Министра экономического развития РФ Азер Талыбов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, генеральный директор Корейского института международной экономической политики Пак Чон Хо и генеральный директор Корейского морского института Хван Чжин Хве.
Деловую программу форума продолжили двухсторонние встречи российских и южнокорейских деловых кругов. В частности, от российской стороны на форуме присутствовали представители таких компаний и организаций, как Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, группа компаний «Базовый элемент», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Россети», объединенная компания «РУСАЛ», ОАО «РЖД»,
АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «АтомИнвест» и др.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- "Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
- Во Владивостоке супермаркеты меняют белые ценники на оранжевые
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- В центре Владивостока на восемь часов перекроют движение
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- "Алроса" выставляет на аукционе во Владивостоке 130 крупных алмазов
- В Приморье социально значимым гражданам дадут ипотеку под 5,5%
- Инвестор из Японии построил во Владивостоке дом smart-формата
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.