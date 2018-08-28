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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Сентября, 15:59 |
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Дмитрий Медведев нашел деньги и главного по строительству мегакомплекса во Владивостоке
Финансирование инвестиционного проекта по созданию театрально-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке будет проводиться за счет средства Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Фонд берет на себя обязательства по сносу объектов на предоставленных земельных участков, а также проектирование и строительство объектов комплекса. После строительства все объекты будут переданы в федеральную собственность, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В рамках проекта предусмотрено строительство концертного зала Мариинского театра, музейного комплекса с фондохранилищем для размещения филиалов Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея искусства народов Востока, Приморской государственной картинной галереи, Высшей школы музыкального и театрального искусства. На острове Русском запланировано создание филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, строительство помещений для действующего во Владивостоке филиала Академии Русского балета, а также жилого комплекса для проживания преподавателей, артистов и общежития для обучающихся.
Начало строительства запланировано на третий-четвертый кварталы 2018 года. Запланированный срок сдачи объектов в эксплуатацию – конец 2022 года.
Напомним, что проект по созданию театрально-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке был представлен Президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Приморский край в сентябре этого года.
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До начало строительства осталось 5 дней? А эта стройка - не вторая очередь строительства отелей "Хуят" с смысли отмывки бабла?
Увы и ах, Медведева мы не выбираем, так что ничего исправить не сможем. Но в декабре попытаемся дружненько, против педросы проголосовать
"Фонд берет на себя обязательства по сносу объектов на предоставленных земельных участков. . . . " список сносимых объектов в студию!!!
Что сносить будем?
Ну ЦИРК просто очередной!!!!!!! Даешь рабочие места городу с нормальными зарплатами, а не развлекушки очередные. Если у людей на еду впритык, кто на развлекушки деньги тратить будет????????
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