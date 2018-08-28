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Приморский вуз откроет представительство в Ханойском государственном университете
Центр сотрудничества Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Ханойского государственного университета (ХГУ) откроется во Вьетнаме в декабре 2018 года. Представительство будет способствовать расширению академических обменов, запуску совместных образовательных программ и сотрудничеству с Технопарком «Русский». Создание представительства закрепило соглашение, которое подписали ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор ХГУ Нгуен Ким Шон, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.
Новое подразделение станет первым и пока единственным представительством российского вуза во Вьетнаме. Открытие центра пройдет в рамках празднования 25-летия Ханойского государственного университета, которое будет отмечаться в декабре 2018 года. Также в будущем планируется создание представительства ХГУ в ДВФУ.
Совместные программы и исследования в области вьетнамского языка и культуры являются традиционными направлениями сотрудничества двух университетов. Теперь вузы намерены развивать взаимодействие в сфере высоких технологий и бизнеса. Планируется запускать совместные образовательные программы в области маркетинга и компьютерных технологий, готовить специалистов-практиков для бизнеса, исследователей в области информационной безопасности и океанографии.
В представительстве ДВФУ в Ханое начнет работать Центр трансфера высоких технологий и будет открыта программа подготовки специалистов для инновационных компаний. Вузы планируют привлекать российский и вьетнамский бизнес для организации студенческих практик и создания проектов в партнерстве с Технопарком «Русский». Также при представительстве появится Центр подготовки специалистов русского языка, который займется организацией летних школ, публикацией совместных пособий и научных статей по методике преподавания русского языка как иностранного.
В Дальневосточном федеральном университете (ранее — в ДВГУ) сформирована одна из самых сильных школ вьетнамистики в России. Сейчас на вьетнамском отделении ДВФУ обучается более 50 студентов, которые ежегодно стажируются в Институте общественных и гуманитарных наук Ханойского государственного университета. В свою очередь, каждый год более 100 вьетнамских студентов проходят обучение в ДВФУ.
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