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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Сентября, 18:27 |
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В Приморье появится первый на Дальнем Востоке лагерь автокемпинга для туристов
Компания «Рай» построит первый на Дальнем Востоке лагерь автокемпинга для туристов. Проект резидента свободного порта Владивосток будет реализован в приморском поселке Южно-Морской по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Ввод объекта в эксплуатацию состоится в первом квартале 2022 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В рамках проекта по созданию лагеря автокемпинга будут построены деревянный каркасный дом для размещения персонала и столовая, а также приобретены 12 автодомов для проживания туристов. Лагерь оснастят необходимой инженерной инфраструктурой для подключения автодомов, площадкой для пляжного волейбола и прогулочной зоной.
«Путешествие в автодоме – довольно новый, но набирающий популярность вид отдыха для дальневосточников. Площадок, способных принять кемпер, в регионе просто нет, - сообщил генеральный директор ООО «Рай» Иван Молчанов. - Общий объем инвестиций в проект составит почти 12 миллионов рублей, будет создано восемь рабочих мест. Одной из основных нагрузок на предпринимателей, занятых в сфере туризма, является выплата зарплаты. Планируя выплачивать конкурентные зарплаты своим работникам, мы обратили внимание на режим свободного порта Владивосток, где, помимо прочих преференций, привлекательной является возможность получить льготы по налогам на фонд оплаты труда».
«У нас много экономических схем и эффектов, - отмечал ранее генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток более 137 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект».
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 45,7 млрд рублей, создав 5694 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 902. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 528,9 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 53,5 тысячи рабочих мест.
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