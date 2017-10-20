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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Октября, 17:16 |
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В Приморье автозавод "МАЗДА СОЛЛЕРС" отметил 5-летие
Компания «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО «СОЛЛЕРС» (Россия), созданное на принципах партнерства 50/50. Ровно 5 лет назад – в октябре 2012 года во Владивостоке было запущено серийное производство первой модели - кроссовера Mazda CX-5, подготовка производственной линии по выпуску которой велась совместно командой российских и японских специалистов. Весной 2013 года модельный ряд предприятия пополнился седаном Mazda6.
За 5 лет компания «МАЗДА СОЛЛЕРС» выпустила около 130 000 автомобилей Mazda. Юбилейный 2017 год год ознаменовался для предприятия стартом производства обновленного кроссовера Mazda CX-5, получением статуса резидента ТОР «Надеждинская» и началом строительства нового завода по производству двигателей Mazda семейства SkyActiv-G.
Выступая перед сотрудниками с поздравительной речью генеральный директор «МАЗДА СОЛЛЕРС» Дмитрий Кудинов отметил, что успешная и богатая на знаменательные события история компании – результат ежедневной работы каждого сотрудника. «Пять лет – это значительный период, меня радует то, что 2/3 наших сотрудников – это люди, которые проработали вместе все пять лет существования компании. Все эти годы, бескомпромиссно следуя стандартам качества Mazda, мы выпускаем автомобили, непрерывно совершенствуем производство и осваиваем выпуск обновленных моделей. В текущем году мы начали реализацию инвестиционного проекта по созданию во Владивостоке производства двигателей Mazda. Нам есть к чему стремиться и что нужно осваивать. Я, как и всегда, рассчитываю на вашу самоотверженную работу на проекте.»
Стоит отметить, что завод «МАЗДА СОЛЛЕРС» входит в глобальную сеть производственных активов Mazda Motor Corporation, расположенных по всему миру. Предприятие во Владивостоке выпускает автомобили, полностью соответсвующие международным стандартам качества Mazda.
Производственная система «МАЗДА СОЛЛЕРС» построена с учетом лучших практик мировых автопроизводителей, на предприятии применяется система Kanban – своевременная поставка деталей на линию, система 5S позволяет безопасно, удобно и эргономично организовать рабочее место оператора. Одним из главных приоритетов «МАЗДА СОЛЛЕРС» является качество производимой продукции. На производственной линии применяется система встроенного качества с многоступенчатой системой проверки. На заводе также действует система непрерывных улучшений Kaizen. С момента запуска производства в 2012 году на заводе внедренно уже более 3.500 рационализаторских решений, позволивших оптимизировать производственные процесы и снизить издержки.
Помимо этого на предприятии ООО «МСМР» действует учебный центр, который реализует ряд программ для сотрудников, включая техническое обучение рабочего персонала, обязательный вводный курс для интеграции новых сотрудников. Каждый работник производственной специальности вне зависимости от имеющегося образования проходит обязательное обучение в учебном центре, изучая все тонкости технологического процесса, правила и методы безопасной работы. Кроме того специалисты учебного центра предлагают ряд программ внутрикорпоративного и внешнего обучения, направленных на развитие профессиональных навыков и корпоративных компетенций.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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