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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Японцы оценили туристический потенциал Приморья
Туроператоры японской туристической ассоциации JATA познакомились с туристическим потенциалом Приморского края. Эксперты японской туриндустрии оценили гостиницы и уровень обслуживания, а также достопримечательности края.
В Приморье японцы прибыли по электронной визе, на оформление которой у них ушло не более 30 минут.
«Все остались довольны тем, что в Россию теперь можно попасть по электронной визе. Мы будем рекомендовать эту услугу нашим клиентам. Как туроператоры, мы также могли бы сами заниматься оформлением таких виз для японских туристов», – рассказали японцы.
Японские туроператоры посетили интегрированный развлекательный курорт «Приморье», совершили обзорный тур по Владивостоку, оценили инфраструктуру для круизных судов, посетили остров Русский, военно-патриотический парк «Патриот» и Приморскую сцену Мариинки.
«На сегодняшний день основной сегмент японского туристского рынка – это пожилые люди и молодые девушки. И если первая категория может позволить себе достаточно продолжительное путешествие, то молодые люди в основном ездят на три-четыре дня. Предпочтения у девушек разные – их интересует архитектура Владивостока, колоритные рестораны и кафе, а также шоппинг и культурная программа. У них много хобби – они любят керамику, флористику и все, что касается поделок своими руками. Если можно было бы организовать нечто подобное для японцев здесь, им бы чаще хотелось приезжать во Владивосток», – отметила представитель Ассоциации JATA.
Японские туроператоры отметили, что Приморский край уже набирает популярность на японском рынке туристических услуг, однако необходима более масштабная рекламная кампания в Японии.
"Японский туристический рынок имеет огромный потенциал для нашего региона, но при этом по-настоящему мы начинаем открывать его только сейчас. Большую роль в этом играют те межправительственные соглашения, которые были заключены на самом высоком уровне, и, конечно же, упрощенный визовый въезд. Японские туристы и туристические компании, со своей стороны, только начинают открывать для себя Дальний Восток России, уходя от привычных сложившихся туров только в Москву и Санкт-Петербург. При этом знакомство с Приморским краем и Владивостоком вызывает только положительные эмоции и во многом превосходит их ожидания. У нас есть, что показать, чем накормить и, как отметили наши японские коллеги, наш уровень сервиса значительно приблизился к международному. Главным успехом этого фам-тура считаю закрепление положительного имиджа нашего региона как туристской дестинации для его дальнейшего успешного продвижения на японском туристическом рынке", - прокомментировал Дарья Гусева, директор Туристско-информационного центра Приморского края.
Приморский край за 9 месяцев этого года посетили 517 тысяч туристов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым многочисленным остается въездной туристский поток из Китайской Народной Республики: с регионом познакомились более 350 тысяч человек, что на 5% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. Значительно увеличилось количество туристов из Японии – 15,4 тысячи человек в этом году против 8,7 тысячи японцев в 2016 году.
Напомним, что посетить Дальний Восток России иностранные граждане могут с помощью электронной визы, которая дает право пребывания в течение 8 дней на территории Свободного порта Владивосток. Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного совета поручил распространить данный режим на все международные аэропорта Дальневосточного федерального округа.
«Это делается для того, чтобы тот потенциал, который есть рядом с Дальним Востоком, конвертировать в развитие самого макрорегиона», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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