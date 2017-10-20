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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Автопробегом из Приморья "ударят" по "дальневосточным гектарам"
Накануне, 24 октября, автопробег, рассказывающий о федеральной программе, отправился из Владивостока в Хабаровск. В Приморье специалисты АРЧК ДВ провели встречи с военнослужащими Тихоокеанского флота, многие из них планируют после окончания срока службы остаться на Дальнем Востоке, получив землю по программе «дальневосточный гектар». Теперь автопробег направился в Хабаровский край, далее Амурскую и Еврейскую автономную области, где посетит крупные военные части Восточного военного округа.
«Молодые люди, служащие здесь по призыву, контрактники после окончания службы могут остаться на Дальнем Востоке и найти себя в огромном поле возможностей, которые открывает сегодня регион. Фундаментом для этого может послужить программа «Дальневосточный гектар», дающая возможность жить и работать на своей земле. Наша задача, чтобы военнослужащие по окончании службы стали новыми жителями региона», - отметили в Агентстве.
Напомним, на Дальнем Востоке стартовал автопробег «дальневосточный гектар» по крупнейшим воинским частям, дислоцирующимся на территории Дальневосточного федерального округа. Организаторы мероприятия - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) – проводят встречи с личным составом, рассказывая военнослужащим о программе «дальневосточный гектар», мерах господдержки при освоении земли и возможностях трудоустройства в дальневосточном регионе после окончания срока службы.
Отметим, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно отмечал, что развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке является одним из главных приоритетов деятельности Минвостокразвития по стимулированию роста экономики дальневосточных регионов.
«Стартовавшие и планируемые в ближайшее время к реализации инвестиционные проекты создают высокий спрос на рабочую силу. Буквально у нас на глазах происходит перелом отрицательной динамики. Люди начинают верить в перспективы региона, появилась надежда. Главный показатель правильной работы в регионе — когда людям хочется жить и работать на Дальнем Востоке», - подчеркнул глава Минвостокразвития.
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