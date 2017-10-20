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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Октября, 18:31 |
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Еще одна сельскохозяйственная ярмарка должна появиться в Приморье
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, провел рабочую встречу с главой администрации Дальнереченского муниципального района Виктором Дерновым, в ходе которой указал руководителю территории на необходимость организации рынка сбыта для местных производителей.
Глава региона отметил, что в муниципалитете продается огромное количество привозных сельхозтоваров, не отличающихся качеством и ценовой доступностью. Вместе с тем, в районе есть местные фермерские хозяйства, им нужно дать возможность реализовывать свою продукцию.
«Люди занимаются важным делом и хотят зарабатывать деньги, надо помочь им, надо сделать такую площадку, где они могли бы продавать свое молоко, яйца, птицу. Устраивайте ярмарки. Жители будут покупать, ведь это своя продукция, качественная и более доступная по цене», – отметил Андрей Тарасенко.
При этом врио Губернатора подчеркнул, что данную работу необходимо организовать совместно с администрацией Дальнереченского городского округа.
«Наведите порядок, наладьте взаимодействие между собой. Город – это первая территория, где должен быть организован такой рынок», – обозначил Андрей Тарасенко.
Также глава Приморья поручил Виктору Дернову подготовить предложения по реализации проектов, направленных на создание на территории Дальнереченского района птицефабрики и восстановление не действующего в настоящее время кирпичного завода.
Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, посетил с рабочим визитом Дальнереченский городской округ. Глава региона осмотрел здание местного аэровокзала, посетил центральную городскую больницу, побывал в лицее и центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также провел встречи с главой города, депутатами местной Думы и староверами из села Любитовка.
Фото Александра Морозова.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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