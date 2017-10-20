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Еще три заповедных территории в Приморье борются за тигриную сертификации CA|TS
В Индонезии завершился семинар-тренинг по проведению тигриной сертификации для внедрения наивысших стандартов в природоохранных резерватах, имеющих наибольшее значение для сохранения и восстановления тигриных популяций.
В семинаре 13-16 октября в Богоре, Индонезия, участвовали представители национальных комитетов и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) из 10 стран, в которых обитают тигры. Россию по поручению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации представляли Сергей Арамилев, АНО «Центр «Амурский тигр», и Юрий Дарман, Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Задача CA|TS сертификации — внедрение стандартов управления ООПТ, специально разработанных с учетом интересов тигра. Напомним, что Сихотэ-Алинский биосферный заповедник получил сертификат CA|TS в сентябре 2015 года — первым в России и вторым в мире, после заповедника Читуан в Непале. Третья сертифицированная территория утверждена в Индии. Но в списке претендентов, заявившихся кандидатами, уже находятся 45 резерватов из 5 странах. От России к аудиту готовятся ФГБУ «Земля леопарда», Объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» в Приморье, Анюйский национальный парк в Хабаровском крае.
«Получение сертификата не только подтверждает значение ООПТ для сохранения тигра и качество управления территорией, но и увеличивает возможности для привлечения дополнительных средств от международных доноров. Один из таких крупных проектов, подготовленный с нашим участием, обсуждался на встрече в Индонезиии для Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, чтобы помочь восстановлению численности тигров после катастрофического падения в 2010-2012 годах», — говорит Юрий Дарман, почетный советник Амурского филиала WWF России, заслуженный эколог РФ.
По итогам заседания был сформирован Наблюдательный Совет из числа национальных комитетов, возглавил который представитель министерства Бутана, Россию будет представлять Сергей Арамилев, генеральный директор АНО «Центр «Амурский тигр». Совет призван помогать корректировать при необходимости стандарты, обеспечивать единство подходов и содействовать сертификации в своих странах.
«Любая сертификация — это своеобразный знак качества. Сертификат CA|TS — это не только показатель работы российского государства в направлении обеспечения качественной работы ООПТ в ареале тигра, но и усилий общественных природоохранных организаций. Своеобразные вектор, который подтверждает, что нужно вкладываться именно в это ООПТ, если мы хотим улучшать работу по сохранению популяции амурского тигра», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
На совещании было торжественно присвоено Юрию Дарману звание Почетного члена Глобального тигриного форума, чтобы он и после своего ухода с поста директора Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) продолжал активно помогать делу сохранения и восстановления тигра на планете.
Сертификация тигриных местообитаний CA|TS разработана международными природоохранными организациями — Глобальным тигриным форумом (GTF), Тигриной инициативой WWF, МСОП и Всемирной комиссией по охраняемым территориям, и включает 17 стандартов, которые помогут управлять тигриными территориями и оценивать эффективность этого управления.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России осуществляется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Автор верхнего фото амурского тигра - Василий Солкин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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