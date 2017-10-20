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25 Октября 2017, 18:39 | Регион сегодня

В Приморье готовится к сдаче первый жилой дом по цене 35 тыс. рублей за 1 кв. м

Всего новоселье смогут отметить 576 приморских семей

В Приморском крае реализуется федеральная программа «Жилье для российской семьи». Активное строительство ведет резидент свободного порта Владивосток - компания «Восточный ЛУЧ» в микрорайоне «Зеленый угол».

Инвестор уже готовится к сдаче первого дома, 185 квартир в котором предназначены для программы «Жилье для российской семьи». Официальная сдача запланирована в декабре 2017 года. Сегодня уже поданы документы в инспекцию госстройнадзора по Приморскому краю и проводятся мероприятия по подготовке к сдаче дома, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Напомним, что проект состоит из трех девятиэтажных домов общей площадью жилой застройки 36 тысяч кв. метров. Всего новоселье смогут отметить 576 приморских семей.

По словам заместителя директора по развитию компании «Восточный ЛУЧ» Алексея Исакова, реализация проекта будет осуществлена в несколько этапов, первый из которых стартовал в четвертом квартале 2016 года и продлится до 2018 года. Его стоимость превышает 1,4 млрд рублей. За этот период инвестор планирует возвести три многоэтажных панельных дома. На первых этажах зданий будут размещаться объекты социального назначения: детские учреждения, магазины, аптеки, офисы — все, что необходимо для комфортного проживания.

Компания обеспечит благоустройство территории, заасфальтируют дороги, тротуары, установят спортивные сооружения и детские площадки. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры микрорайона. Завершение строительных работ первой очереди запланировано на второй квартал 2018 года.

На территории строительной площадки установлены веб-камеры. Участники долевого строительства могут в режиме реального времени через Интернет следить за ходом работ с любого устройства.

Реализация проекта осуществляется при софинансировании через механизм долевого участия в строительстве. В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» преференции особого экономического режима позволили компании «Восточный ЛУЧ» реализовать жилье по цене 35 тысяч рублей за 1 кв м. Стоимость двухкомнатных квартир по коммерческой цене составляет от 3,1 млн рублей.

Работы по возведению домов доверено проводить местной компании СПК «ГлавМонтажОбъединение». Как отметил Алексей Исаков, этого подрядчика выбрали не случайно. «Коллективу СПК «ГлавМонтажОбъединение» по силам вести строительство панельных домов в сжатые сроки, обеспечивая при этом высокое качество жилья. Строители сдают в эксплуатации до 60 тысяч кв. метров жилья в год».

Успешная реализация данного проекта не осталась незамеченной. Экспертный совет Международного форума «Инновация и Развитие» отметил компанию-подрядчика из Уссурийска ООО СПК «Главмонтажобъединение» как одно из лучших предприятий в стране.

20 октября на заседании Экспертного совета было принято решение включить СПК «ГлавМонтажОбъединение» в число победителей конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2017» в номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных проектов России». А президента компании Геннадия Панкратова – наградить почетным знаком «Лучший руководитель года-2017» и орденом «Звезда Отечества».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Минвостокразвития  строительство  жилье 


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