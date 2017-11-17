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Новый межрегиональный рейс открывается в Приморье
С 3 января начнутся полёты по маршруту Дальнереченск – Хабаровск – Дальнереченск.
Как сообщили в авиакомпании, рейс будет выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11:10 с прибытием в Хабаровск в 12:55, вылет обратного рейса в Дальнереченск – 13:55. Время в полёте составит 1 час 45 минут. Стоимость перелёта в одну сторону – 2 240 рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что рейс Дальнереченск – Хабаровск станет вторым регулярным межрегиональным рейсом на воздушных судах DHC-6, субсидируемым из федерального бюджета. Кроме него, уже давно выполняется субсидируемый перелёт Кавалерово – Хабаровск.
Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, приморские самолёты Viking DHC-6 Twin Otter 400 отметили трёхлетнюю годовщину полётов по краю и в соседний регион. За это время воздушные суда перевезли по краю более 82 тысяч пассажиров, выполнено 7 013 рейсов.
Сегодня три самолёта DHC-6 выполняют в Приморье десять регулярных внутрикраевых рейсов – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, из Дальнереченска в Восток. Рейсы на них с первого дня выполняет авиакомпания «Аврора». Межрегиональный маршрут летает из Кавалерово в Хабаровск.
Напомним, исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в этом году.
«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача», – обратился к членам президиума глава государства.
По мнению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, краю удалось добиться значительных результатов в этом направлении.
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