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В Приморье началось строительство двух барж для Камчатского края
В Приморском крае будут построены две самоходные баржи грузоподъёмностью до 40 тонн для работы на переправах Камчатки. Закладка килей новых судов состоялась накануне на заводах Приморского края. В церемониях принял участие министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Морскому транспорту на Камчатке уделяется очень большое внимание. В период с 2010 по 2012 годы от Федерального агентства морского и речного транспорта мы получили 4 самоходные баржи типа "Сосновка" грузоподъёмностью 250 тонн. В 2014 году за счёт средств краевого бюджета мы приобрели теплоход "Василий Завойко" грузоподъёмностью 150 тонн. Сейчас этот флот работает по побережью Камчатки. Но край нуждается и в других типах судов. У нас существуют несколько водных переправ, где требуется перевозка людей, грузов и транспорта. В зиму на этих участках мы открываем ледовые переправы, а в период навигации используем баржи. Подходящими для работы на таких переправах являются грузопассажирские суда "Славянка" и "Восток", - сказал Владимир Каюмов. – Строительство новых барж осуществляется в рамках реализации краевой госпрограммы по развитию транспортной системы».
По заказу Камчатского края будут построены две самоходные аппарельные баржи, которые будут использованы для работы в режиме паромной переправы и рейдовой разгрузки на необорудованный берег. Каждое судно предназначено для перевозки до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 м и шириной до 8 метров должны развивать скорость до 10 узлов.
По итогам проведённого конкурса поставщиком барж выступил Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. Одно судно предприятие построит в своих цехах, строительство второго по субподряду выполнит Славянский судоремонтный завод.
«Договор на поставку двух грузопассажирских барж был заключён 1 декабря. Поставка предполагает проектирование, постройку, доставку и сдачу заказчику. В данном случае мы приняли решение работать в кооперации со Славянским судоремонтным заводом. Считаю, это будет очень интересный опыт взаимодействия, который может явиться фундаментом для дальнейшего сотрудничества в области судостроения", - отметил генеральный директор Ливадийского ремонтно-судостроительного завода Юрий Бадодин.
Оба завода уже несколько лет не получали заказы на строительство новых судов. Руководители предприятий уверены, что заключённый контракт с Камчатским краем даст импульс возрождению судостроения на Дальнем Востоке и послужит основой дальнейшего развития производств.
«Основным видом деятельности для нас является судоремонт, но судостроение – второе крыло той птицы, которая создана в Славянке. Мы летели на одном крыле, теперь, думаю, будем лететь на двух, - отметил директор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук. - У нас прекрасный цех, в котором выпускалось очень много подобных судов. Длительное время он простаивал, здесь занимались сборкой металлоконструкций. Я очень рад тому, что мы получили такой заказ. Специалисты есть, так что мы всё сделаем. Уверен, что это лишь первая ласточка, и вскоре всё возродится: мы будем как раньше выпускать по 10-15 барж в год».
Доставить баржи на Камчатку поставщик должен да конца августа 2018 года. Планируется, что первое время суда будут использоваться для работы на переправе в Усть-Камчатском районе. На период ремонта дизель-электрохода «Капитан Драбкин» на баржи ляжет основная нагрузка по доставке пассажиров и грузов через протоку Озерная. Впоследствии суда будут направлены для работы на переправах в другие районы края.
Владимир Каюмов добавил, что в конце ноября проведены конкурсные процедуры по приобретению для края трёх новых судов на воздушной подушке. Их поставка в регион состоится в 2018 году. Кроме того, в следующем году министерство транспорта и дорожного строительств Камчатского края планирует заказать ещё две 20-тонные баржи со сроком их поставки в 2019 году.
«Строительство грузопассажирского судна для нужд Камчатского края также планируется Росморречфлотом. Оно будет использоваться для работы с Сахалином и Курилами. Кроме того, по поручению Президента России Владимира Путина решаем вопрос по строительству большого парома на 150 человек и 70 автомобилей для морского сообщения между Камчаткой и другими субъектами Дальнего Востока. Этот проект в ближайшие годы также будет реализован», - сказал Владимир Каюмов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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