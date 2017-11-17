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25 Декабря 2017, 21:45 | Регион сегодня |

Приморье надеется на собственный нефтеперерабатывающий завод

Обозначены планы Приморского края на ближайшее будущее

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 25 декабря, принял участие в торжественном собрании, посвященном результатам социально-экономического развития региона в уходящем 2017 году.

На мероприятии собрались члены ветеранских организаций, общественные деятели, представители сфер науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма, промышленности и спорта из всех городов и районов Приморья.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что несмотря на серьезные испытания, которые принес краю 2017 год, – наводнение, лесные пожары, перебои в начале отопительного сезона, региону удалось добиться хороших результатов во многих сферах. Так, серьезные успехи отмечены в сельском хозяйстве, животноводстве, рыболовстве и других.

«В этом году мы получили рекордный урожай сои – более 380 тысяч тонн. Наши аграрии произвели 56 тысяч тонн мяса и 124 тысячи тонн молока. Приморские птицефабрики выпустили 320 миллионов штук яиц. Собрано около пяти тысяч тонн меда. Выросла добыча иваси, трески, камбалы. Хорошие показатели достигнуты и в других отраслях. Этот потенциал нам необходимо использовать для развития экономики региона», – акцентировал внимание присутствующих глава Приморья.

Андрей Тарасенко озвучил планы на следующий, 2018, год. Приоритетными для развития края, по словам врио губернатора, будут такие направления, как модернизация портовой инфраструктуры, развитие легкой промышленности, внедрение высокотехнологичного производства на горно-обогатительных предприятиях, переход на качественное оказание жилищно-коммунальных услуг, создание собственного нефтеперерабатывающего завода и другие. Особое внимание будет уделено привлечению молодых кадров в образование и здравоохранение края, а развитию культуры, спорта, туризма и других областей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

«Кроме того, в 2018 году нас ждут выборы Президента России. Это важное событие для всей страны, для каждого ее жителя, в том числе и для жителей Приморья. Наша с вами задача – обеспечить их честность и легитимность на территории края», – подчеркнул врио губернатора.

Главным событием встречи стало вручение присутствующим федеральных и региональных наград. Так, профессор Инженерной школы ДВФУ Владимир Субботницкий получил Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в научной и педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Начальник корпусно-докового цеха акционерного общества «Центр судоремонта «Дальзавод» Николай Бориско награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания России. Еще три человека – Благодарностями Председателя Совета Федерации Федерального Собрания.

Получая награду, Николай Бориско отметил, что в крае много уделяется внимания поднятию престижа рабочих профессий.

«Я проработал на предприятии более 30 лет. Отрадно, что сегодня к нам идет молодежь. Создание кадрового резерва необходимо на всех уровнях производства», – сказал он.

Отмечено, что в ближайшие дни ожидается подписание Указа Президента России о вручении приморцам еще 11 государственных наград.

Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Приморья получили около 50 человек. Так, среди награжденных – пожарный 21-го отряда противопожарной службы Приморского края по охране Хасанского муниципального района Виктор Кравченко, обработчик рыбы акционерного общества «Южморрыбфлот» Анна Фролова, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства акционерного общества «ПримАгро» Александр Старостин, формовщик железобетонных изделий и конструкций акционерного общества «Завод ЖБИ-3» Владимир Шайдуров, преподаватель детской школы искусств № 5 Владивостока Анна Хохлова. Заслуженную награду получила и заведующая отделением – врач-нефролог центра амбулаторного диализа больницы №1 Находки Валентина Коваленко и другие.

По окончании церемонии награждения Андрей Тарасенко поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал дальнейшей эффективной работы на благо развития Приморья.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: итоги года  тарасенко 


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