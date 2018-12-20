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Приморье идет на экспорт в миллиардах долларов
Объем экспорта из Приморья должен вырасти в два раза к 2024 году
Объем экспорта из Приморья к 2024 году должен достигнуть 4 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на итоговом заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник, 24 декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Председатель Правительства подчеркнул, что приступить к практической реализации национальных проектов в России намерены в начале 2019 года.
«Во-первых, мы рассмотрим и утвердим финальные версии паспортов национальных проектов с учетом ключевых параметров, которые содержатся в президентских поручениях. Необходимо выработать критерии привлечения частных инвестиций в проекты. Во-вторых, паспорта проектов будут окончательно приведены в соответствии с параметрами федерального бюджета. В ближайшие три года мы заложили под национальные проекты около 5,7 триллиона рублей», – заявил Дмитрий Медведев.
Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморским краем разработаны и утверждены 47 региональных проектов. Особый интерес для Приморья представляет проект «Международная кооперация и экспорт».
"С учетом географического положения Приморский край является ключевым регионом Дальнего Востока для выхода российских продуктов на рынки стран АТР и уже обеспечивает 35% экспорта ДФО. К 2024 году объем экспорта из Приморья должен вырасти практически в два раза, до 4 миллиардов долларов», – заявил он.
Губернатор добавил, что для выполнения этой задачи необходимо работать по нескольким направлениям, предусмотренным федеральными проектами.
«Российский экспортный центр включил Приморский край в перечень пилотных регионов для внедрения регионального экспортного стандарта. Также мы работаем в тесной связке и с другими кураторами по проектам “Экспорт продукции АПК”, “Промышленный экспорт” и «Экспорт услуг», – отметил Олег Кожемяко.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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