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25 Декабря 2018, 10:13 | Регион сегодня |

Приморье идет на экспорт в миллиардах долларов

Власти Приморья дали стратегическое обещание Москве

Объем экспорта из Приморья должен вырасти в два раза к 2024 году

Объем экспорта из Приморья к 2024 году должен достигнуть 4 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на итоговом заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник, 24 декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Председатель Правительства подчеркнул, что приступить к практической реализации национальных проектов в России намерены в начале 2019 года.

«Во-первых, мы рассмотрим и утвердим финальные версии паспортов национальных проектов с учетом ключевых параметров, которые содержатся в президентских поручениях. Необходимо выработать критерии привлечения частных инвестиций в проекты. Во-вторых, паспорта проектов будут окончательно приведены в соответствии с параметрами федерального бюджета. В ближайшие три года мы заложили под национальные проекты около 5,7 триллиона рублей», – заявил Дмитрий Медведев.

Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморским краем разработаны и утверждены 47 региональных проектов. Особый интерес для Приморья представляет проект «Международная кооперация и экспорт».

"С учетом географического положения Приморский край является ключевым регионом Дальнего Востока для выхода российских продуктов на рынки стран АТР и уже обеспечивает 35% экспорта ДФО. К 2024 году объем экспорта из Приморья должен вырасти практически в два раза, до 4 миллиардов долларов», – заявил он.

Губернатор добавил, что для выполнения этой задачи  необходимо работать по нескольким направлениям, предусмотренным федеральными проектами.

«Российский экспортный центр включил Приморский край в перечень пилотных регионов для внедрения регионального экспортного стандарта. Также мы работаем в тесной связке и с другими кураторами по проектам “Экспорт продукции АПК”, “Промышленный экспорт” и «Экспорт услуг», – отметил Олег Кожемяко.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал". 

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