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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Декабря 2018, 12:05 | Регион сегодня |
Более 25 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
Приморские рыбаки увеличил вылов крабов на 4,5 тысячи тонн. Также выловлено более 2,8 тысячи тонн креветки.
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, по состоянию на 15 декабря предприятия Приморья освоили 85% крабовых квот.
«С начала года приморские рыбаки выловили более 25 тысяч тонн крабов, что на 4,5 тысячи тонн больше, чем в 2017 году», – сообщили в ведомстве.
Также выловлено более 2,8 тысячи тонн креветки.
Напомним, приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы краболовами-процессорами. Мощное современное оборудование, установленное на суднах, позволяет осуществлять промысел на глубине до 2,5 тысяч метров.
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