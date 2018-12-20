|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 27 Января, 00:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке начал работу сервисный центр по обслуживанию грузовой техники
Компания «Атлант Восток» приступила к ремонту грузовой техники любого уровня сложности. Инвестиционный проект по созданию во Владивостоке многофункционального сервисного центра обслуживания и ремонта коммерческого автотранспорта реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Стоимость проекта превысила 112 млн рублей, новое предприятие рассчитано на создание 42 современных рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы приобрели земельный участок площадью 1,2 гектара с комплексом зданий и сооружений, провели работы по внутренней отделке помещений, ремонту фасадов и присоединению к электрическим и теплосетям, завершили техническое оснащение цеха кузовного ремонта, оборудовали склад и уже приступили к обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта, - рассказал генеральный директор ООО «Атлант Восток» Максим Кондратюк.
За время открытия первого из трех цехов компания отремонтировала 30 автомобилей. К концу первого квартала будут запущены еще два новых оснащенных цеха – по ремонту легковых машин и покраски. Таким образом в мастерских нового предприятия одновременно смогут обслуживать до 25 единиц транспорта.
Резидент свободного порта намерен компенсировать недостаток во Владивостоке специализированных центров для большегрузной техники, предоставляя комплекс квалифицированных услуг, включая сервисное обслуживание и ремонт. На сегодняшний день уже налажены контакты с поставщиками комплектующих, что позволяет своевременно устранять неисправности любого уровня сложности автомобилей, преимущественно иностранных марок.
«Мы постоянно развиваем набор услуг, инициируем новые виды поддержки инвесторов, в том числе в электронном виде. Самый яркий пример - «личный кабинет», с помощью которого любой инвестор может зайти на сайт Корпорации и в on-line режиме подать заявку на получение статуса резидента. Данная опция совершенно бесплатна, и позволяет получать услуги управляющей компании, в том числе предоставлять отчетность, вести мониторинг за реализацией проекта и исполнения своих обязательств по соглашению», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
На сегодняшний день, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1088. Общая сумма заявленных проектов 591,5 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 61 тысячи современных рабочих мест. Причем 100 резидентов СПВ свои проекты уже запустили, вложив в экономику региона более 54 млрд рублей и создав 6590 рабочих мест.
- Россия перейдет на новую вакцину от гриппа
- Время ожидания в очереди на регистрацию в аэропорту Владивостока составляет не более 20 минут
- Рыбаки Дальнего Востока в полтора раза увеличили экспорт красной икры
- Во Владивостоке начал работу сервисный центр по обслуживанию грузовой техники
- 125-летие отмечает Дальневосточное главное управление Банка России
- Первым в 2019 году в порт Владивостока зайдет круизный лайнер Albatros
- В Приморье начинающие бизнесмены могут сэкономить 4000 рублей
- В Приморье открыты первые Единые центры по оплате услуг ЖКХ
- Илья Лагутенко: Мы переходим в новый формат
- В Приморье и Владивостоке идет "выборочное наблюдение доходов населения"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.