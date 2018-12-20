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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рыбаки Дальнего Востока в полтора раза увеличили экспорт красной икры
За прошедший год Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сертификаты на экспорт почти 8,5 тысяч тонн красной икры и более 146 тысяч тонн рыбы лососевых пород, что более чем в полтора раза превышает показатели по экспорту икры и в три раза – рыбы в 2017 году, когда на экспорт направили около 4,9 тонн красной икры и 46,7 тысяч тонны горбуши, кеты, кижуча, чавычи и других лососевых, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В 2018 году на экспорт пошло также почти 25 тысяч тонн живого краба и 9,5 тысяч тонн креветки. В 2017 году экспорт составил более 19 тысяч тонн и более 11,6 тысяч тонн соответственно.
По информации регионального Управлением Россельхознадзора, основной страной-импортером рыбы стала КНР, живого краба и креветок - Республика Корея, икры – Республика Корея, Япония и КНР.
Фото - Марина БОЖКО.
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