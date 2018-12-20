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Россия перейдет на новую вакцину от гриппа
В России разработан и утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа, содержащую в своем составе четыре актуальных штамма вирусов гриппа: А(H1N1)09, A(H3N2) и двух линий вирусов гриппа В. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
До сих пор в РФ использовались только трехкомпонентные вакцины против гриппа, создание квадривалентных вакцин с ипользованием новых технологий является значительным достижением, отмечают специалисты ведомства.
На первоочередном этапе предусмотрена вакцинация новым форматом вакцин лиц из групп риска — медицинских работников, сотрудников транспортных и образовательных организаций, коммунальных служб, студентов вузов, лиц от 18 до 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, детей, лиц старше 60 лет.
Циркуляция сразу двух вирусов гриппа – H1N1 и B отмечена на территории Приморского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Врачи настоятельно рекомендуют жителям и гостям Приморского края пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками и марлевыми повязками.
«Наиболее подвержены простудным заболеваниям дошкольники – дети 3-6 лет. В основном – это ОРВИ, из числа вирусов негриппозной этиологии у больных в Приморье выделяют парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы», – сообщили в департаменте.
Специалисты напоминают, что при первых симптомах пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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