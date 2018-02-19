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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 26 Февраля, 13:33 |
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Во Владивостоке в рейтинге самых дешевых супермаркетов лидеры не изменились
Во Владивостоке в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три Кота» – на 42 наименования, в сети «ОК!» – на 41 наименование, в «Реми» – на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер» – на 27 наименований, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По данным специалистов, замороженное мясо птицы самое недорогое в сети супермаркетов «Рэми» – по 77 рублей за килограмм. Замороженная свинина дешевле всего в этой же сети – по 206,6 рублей за килограмм.
Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости – в сети «Рэми» по 58,45 рубля. Наиболее дешевое куриное яйцо – в магазинах «Три кота» по 61,5 рубля за десяток.
Самая низкая стоимость килограмма шлифованного риса – по 42,8 рубля – в сети «Рэми». В этих же магазинах наиболее дешевый сахар-песок – 39,45 рубля за килограмм. Наиболее выгодно покупать картофель – также в сети «Рэми» по 19,35 рубля за килограмм. Яблоки выгоднее покупать в сети «Фреш 25» – начиная от 69,9 рублей за килограмм.
Стоит отметить, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее Андрей Тарасенко на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.
По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки. Так, сегодня в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три Кота» – на 42 наименования, в сети «ОК!» – на 41 наименование, в «Реми» – на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер» – на 27 наименований.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Фреш 25 помойка дорогая
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