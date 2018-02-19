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26 Февраля 2018, 16:08 | Регион сегодня

В Приморье нашли будущие "миллиарды ежегодно сэкономленных средств"

В Приморском крае отсутствует система энергосбережения и повышения энергоэффективности. При этом Приморье ежегодно затрачивает 70 млрд на энергоресурсы

Пути реализации федерального закона об энергосбережении и повышению энергоэффективности в экономике Приморья обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Гагика Захаряна.

В совещании приняли участие руководители городских округов региона, отраслевых департаментов, краевых предприятий «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал», представители крупных российских банков и компаний, члены общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае.

Открывая совещание, вице-губернатор региона Гагик Захарян акцентировал, что вопросы энергосбережения и энергоэффективности очень важны и находятся на контроле у Правительства России и врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

«Говорим об этом давно, но ничего не делается в крае для решения этой проблемы. Есть поручение губернатора внедрить этот проект на территории региона, и сегодняшняя встреча – старт этой работы. Результатом же её станут миллиарды ежегодно сэкономленных средств», – подчеркнул заместитель главы региона.

В ходе совещания руководители городов Приморья и краевых департаментов доложили о реализуемых мерах по энергосбережению.

По словам Гагика Захаряна, в крае отсутствует внятная система энергосбережения и повышения энергоэффективности. При этом Приморье ежегодно затрачивает 70 миллиардов на энергоресурсы.

«Да, проводятся мероприятия, устанавливаются счётчики потребления электричества и воды, энергосберегающие лампы, новое оборудование на котельных и перевод их на новое топливо. Но в большинстве своём это делается за средства бюджетов, а экономический эффект в масштабах края сравнительно небольшой. Опыт других регионов показывает, что при грамотном энергосбережении можно экономить от 5 до 25%», – отметил вице-губернатор.

Как подчеркнул Гагик Захарян, к этой работе необходимо привлекать инвесторов – крупные компании, банки, имеющие опыт реализации таких проектов.

Одна из таких компаний – «Active enеrgy service», крупнейший игрок на рынке энергосервиса, реализующая масштабные комплексные проекты в области автоматизированных систем управления, телекоммуникаций и энергетики, готова вложить 1,5 миллиарда рублей в проекты энергосбережения бюджетных учреждений Приморья уже в этом году

«Мы предлагаем классический энергосервис для бюджетных учреждений, а также модернизацию промышленных предприятий», – сообщил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании Артём Семкин.

Он подробно остановился на том, что компания готова сделать для энергосбережения больниц, школ и других социально значимых объектов региона и какую выгоду они от этого получат.

 «Частный инвестор вкладывает средства в модернизацию инженерных систем учреждения. Например, устанавливаются новые системы внутреннего освещения, когда люминесцентные светильники мощность 80 ватт меняются на светодиодные, при этом экономия оставляет до 60%. Если говорить о теплоснабжении, то здесь используется автоматика погодного регулирования, которая позволяет ежегодно экономить от 15 до 30% от общего потребления тепловой энергии учреждением. Ещё одно направление – модернизация пищеблоков больниц с установкой менее энергозатратного оборудования», – пояснил Артём Семкин.

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Возврат затраченных средств инвестора осуществляется исключительно за счет достигнутой экономии – нет экономии, нет и прибыли. Причем инвестор забирает лишь часть сэкономленных средств, остальная часть остается у того учреждения, с которым заключен контракт. После окончания контракта – примерный срок контракта о пяти до восьми лет – оборудование безвозмездно передаётся той больнице, школе или детскому саду, где оно установлено.

Гагик Захарян отметил, что федеральный закон позволяет сэкономленные на электроснабжении деньги направить на другие нужды учреждения, в частности, на доплаты его сотрудникам.

Помимо компании «Activeenеrgyservice» к инвестированию в сферу энергосбережения и энергоэффективности готовы и ряд крупных российских компаний и банков – Сбербанк, банк «Российский капитал», ПАО «Ростелеком», «Роскпастрой-Приморский край».

Как подчеркнули представители компаний и банков, данное направление им интересно и уже имеются наработки, которые опробованы в ряде регионов России.

Так, директор департамента прикладных проектов макрофилиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Клявлин рассказал, что компания имеет положительный опыт работы в сфере энергосбережения и энергоэффективности, один из них – электронная модель ЖКХ, или «Цифровое ЖКХ».

Например, энергоэффективное уличное освещение помогает до 75% экономить на потреблении электроэнергии и до 45% – на эксплуатации. Сервис в онлайн-режиме контролирует все параметры работы системы освещения и своевременно выявляет аварийные ситуации.

«Информационные сервисы позволяют создать экосистему “Умного города”. Она не только способствует эффективному использованию ресурсов в сфере ЖКХ, но и делает жизнь в городе безопасной и комфортной. “Умные” домофоны и видеонаблюдение в подъездах и за придомовой территорией снижают случаи мелких нарушений правопорядка и повышают уровень безопасности», – добавил Андрей Клявлин.

Также Андрей Клявлин добавил, что ПАО «Ростелеком» готова и обучать специалистов, задействованных в процессе энергосбережения, – подобные программы разработаны и реализуются компанией.

Необходимость обучения сотрудников отметил и председатель Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Игорь Обухов.

«Проводя анализ работы по энергосбережению в регионе, наши эксперты столкнулись с тем, что значительная часть людей, отвечающих за это направление, просто не знает, как этот процесс строится и что нужно делать. Подготовка квалифицированных кадров должна стать важной составляющей», – обозначил Игорь Обухов.

Подводя итог встречи, Гагик Захарян акцентировал, что программа энергосбережения и энергоэффективности берётся под жесткий контроль.

«По исполнению этих задач по каждому направлению будет ежемесячный отчёт, формы которого уже утверждены. В программе ГИС-ЖКХ такая отчётность уже предоставляется. Если мы хотим создать современное ЖКХ, то и работать нужно по-новому», - заявил вице-губернатор Приморья.

Отметим, программа энергосбережении и повышению энергоэффективности в экономике регионов выполняется в рамках Федерального закона №261 «Об энергосбережении и энергоэффективности». 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: энергосбережение  энергоэффективность 


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Комментарии
  • Псевдоним16:14, 26.02.2018

    Гагики они такие фантазеры)))) Опять будут закупать оборудование под эгидой энергосбережения)))
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