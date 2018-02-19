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Во Владивостоке "зафиксировали" цены на цветы с 1 по 10 марта

Во Владивостоке в эти дни будут работать около 200 торговых точек с удобными парковками

Ассоциация флористов Владивостока пообещала не поднимать цены на цветы к 8 марта. Соответствующий манифест подписали представители цветочного бизнеса краевого центра, рассказала представитель сообщества флористов Анна Величко.

Малый бизнес Владивостока дал гарантию, что цены на цветы к 8 марта не поднимутся в магазинах города. Они останутся на привычном уровне, отметила представитель ассоциации флористов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

«В магазинах города стоимость тюльпана не будет превышать 80 рублей, стоимость розы варьируется от 80 до 250 рублей, в зависимости от сорта. Говорят, что в магазинах цветы дороже – это неправда, и мы готовы это доказать, гарантируя, что цены в канун международного женского дня не поднимутся выше указанных», – сообщила Анна Величко.

Предприниматель добавила, что спекулируют на празднике обычно перекупщики, ежегодно устраивающие во Владивостоке «большой базар» – незаконную стихийную торговлю вдоль городских дорог прямо из машин.

«Это удар не только по малому цветочному бизнесу и карманам владивостокцев, но и подрыв репутации приморских производителей, ведь цветы в условиях уличной торговли неизбежно перемерзают и долго не стоят», – добавила она.

В управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока подчеркнули, в городе в эти дни будут работать почти 200 торговых точек. Для удобства жителей площадки расположены по всему городу и выбраны специально таким образом, чтобы туда могли подъехать автомобили.

Что касается незаконной торговли, с 1 по 10 марта специалисты административно-территориальных управлений города совместно с сотрудниками УМВД будут проводить рейды по выявлению несанкционированной торговли цветами на территории приморской столицы.

«Не хочется, чтобы наш любимый Владивосток в эти дни превратился в этакий цветочный базар, – отметили в управлении экономики и развития предпринимательства. – Мы определили достаточное количество точек для организации законной торговли цветами – 190 площадок. Конкуренция на предложенных площадках позволит урегулировать цены на продукцию и не допустить спекуляций».

Отметим, ранее глава города Виталий Веркеенко поручил принять меры к пресечению незаконной торговли, в то же время призвав малый бизнес Владивостока к разумной ценовой политике.

«Незаконной торговли не будет. Но и флористов призовём к разумной ценовой политике. Праздник – не повод для спекуляций», – заявил мэр Владивостока.

Напомним, более подробную информацию о схеме размещения торговых площадок продавцы, производители цветочной продукции и предприниматели смогут узнать в отделе потребительского рынка администрации Владивостока по телефону 2614-448.

Автор фото - Марина БОЖКО.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: цеты  цены 


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Комментарии
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