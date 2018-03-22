|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 26 Марта, 19:41 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье займутся проблемными показателями нацрейтинга
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел первую рабочую встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольгой Куриловой. Стороны обсудили взаимодействие в сфере улучшения бизнес-климата в регионе.
Ольга Курилова отметила, что повышение инвестиционной привлекательности и улучшение деловой среды – приоритетная задача государственной важности для каждого российского субъекта, однако особое внимание этому направлению должны уделить дальневосточные территории. По поручению Президента страны Владимира Путина регионы Дальнего Востока должны до 2020 года войти в 30-ку лучших субъектов по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
«Приморье по ряду позиций уже добилось высокой эффективности, но есть и проблемные точки, над которыми нужно работать. Например, в сфере строительства. Пока остаются проблемы с технологическим присоединением строительных участков к инженерным сетям», – сообщила она.
Андрей Тарасенко обозначил, что регулирование сферы строительства в регионе находится на особом контроле.
«Мы уделяем большое внимание решению проблем обманутых дольщиков, вводу долгостроев, земельным вопросам. По техприсоединению участков проблема тоже частично решена. Для нас очень важно – получать обратную связь от бизнеса по всем направлениям, тогда работа будет более эффективной», – подчеркнул глава края.
Отмечено, что в ближайшее время будет проработан вопрос о создании специальных тематических рабочих групп под руководством врио губернатора, куда войдут эксперты от бизнеса. Планируется, что главной задачей этих объединений станет совместная работа над проблемными показателями Нацрейтинга в Приморье.
Андрей Тарасенко и Ольга Курилова обсудили внедрение в крае целевых моделей улучшения инвестиционного климата и меры по снижению административного давления на бизнес.
Кроме того, речь шла о возможностях реализации в Приморье проектов, направленных на создание детских технопарков «Кванториум», повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, внедрение национально-технологической инициативы «МариНет» и других.
В Приморском крае работа над улучшением деловой среды ведется в проектном формате в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ».
- Приморский скульптор создает призы для фотоконкурса "Посмотри на Владивосток 2017"
- В Приморье займутся проблемными показателями нацрейтинга
- Дороги столицы Приморья подлатают холодным асфальтом
- В четырехэтажный рыбный рынок в центре Владивостока вложат 800 млн рублей
- Во Владивостоке технопарк "Русский" ищет новых резидентов
- Во Владивостоке отключат освещение здания главпочтамта и телевышки на сопке Орлиной
- Более 2000 рабочих мест даст новая развлекательная зона Tigre de Cristal
- Бизнес и активные граждане потянулись к мэру Владивостока
- Приморье готовит концепцию выставочного павильона для "Улицы Дальнего Востока"
- Администрации Владивостока не хватает замов начальников и перворазрядных специалистов
-
Наши партнеры22 Марта 2018, 13:45Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
Loading...RedTram20 Марта 2018, 17:10СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksveb. ru/public/7726713741447522
Авторизация: