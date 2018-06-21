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Первые в России беспилотные автобусы "MatrЁshka" появятся в кампусе ДВФУ в сентябре
Соглашение о сотрудничестве подписали в Москве проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов и глава «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин. Стороны заявили о взаимной готовности включиться в развитие технологического кластера на острове Русском.
Партнерское соглашение будет способствовать развитию научно-исследовательского потенциала университета и компании. В ДВФУ планируется создание новых лабораторий беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования. Предварительные этапы согласований со всеми заинтересованными инстанциями уже пройдены.
Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута автобуса «MatrЁshka», который будет курсировать по кампусу ДВФУ. Подготовка состоится в июне-августе 2017 года, испытания проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики. Первый автобус планируется запустить на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета с 6 по 7 сентября 2017 года.
Платформа беспилотного автобуса «MatrЁshka» получила поддержку межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России, который курирует реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ).
«MatrЁshka» – это полностью автономный транспорт, разработанный резидентами Сколково. Он позволяет перевозить пассажиров, грузы и может работать в качестве коммунальной техники.
Так как в России пока не установлены нормы для регулирования движения беспилотного транспорта, первые испытания «MatrЁshkи» проводились на закрытых площадках «Сколково». Автобус также был представлен на параде ретротехники в Санкт-Петербурге.
Запуск автобуса в ДВФУ обратит внимание на необходимость своевременной подготовки законодательной базы для внедрения новейших разработок в опытную эксплуатацию и позволит продемонстрировать технологический потенциал Российской Федерации в Азиатско-тихоокеанском регионе.
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