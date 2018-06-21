|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 02 Июля, 23:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Время доставки отдельных товаров из Китая в Приморье сократится в шесть раз
"Транзит позволит сократить время доставки отдельных товаров из Китая в Приморье в шесть раз, до 4-5 часов. Товары будут следовать по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» через границу до порта – пункта назначения, где уже пройдут процедуры таможенного оформления. Прежде всего, это коснется транзитных контейнерных грузов, следующих за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - прокомментировал Статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Через железнодорожный пункт пропуска «Махалино» товары будут прибывать в пункты пропуска «Зарубино» и «Посьет», а через железнодорожный пункт пропуска «Пограничный» - в морские пункты пропуска «Восточный», «Владивосток», «Находка».
Как напомнил замминистра, в начале декабря Минвостокразвития России совместно с Федеральной таможенной службой провели комиссионное обследование маршрутов международных транспортных коридоров «Приморье-1», и «Приморье-2». В ходе исследования специалисты дали оценку схемы движения товаров из Китая, а также готовность инфраструктуры.
Напомним, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.
В рамках реализации проектов развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.
Как ранее неоднократно отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, "совместное развитие международных транспортных коридоров - это пример конкретного, взаимовыгодного сопряжения двух экономик".
"Сегодня, учитывая перспективу совместной реализации проекта, китайская сторона ставит задачи своим национальным транспортным компаниям по наращиванию грузовой базы МТК "Приморье-1" и "Приморье-2", - подчеркивал Министр.
Кроме того, предусмотрено значительное упрощение таможенных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны. По оценкам международных экспертов, объем грузопотока по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оценивается в 45 млн тонн зерновых и контейнерных грузов к 2030 году (23 млн тонн зерновых и 22 млн тонн контейнерных грузов, 1,8 млн TEU – контейнеров в 20-футовом эквиваленте).
- Владивосток из города для машин превратится в город для людей
- По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В Приморье выберут пилотный участок для "заселения" специальной бактерии
- Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
- Фуникулер Владивостока сделал подарок жителям и гостям в День города
- Еще одну незаконную автостоянку ликвидировали во Владивостоке
- Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
- Подарок Владивостоку: из почти 2000 тысяч "взглядов" - 158 лучших
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.