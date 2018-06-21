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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018 опубликована деловая программа. Основной площадкой крупнейшего в России отраслевого события, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, станет территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Мероприятия Салона пройдут на территории более 7 тысяч квадратных метров, а также в бухте Аякс. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.
«Россия – крупнейшая морская держава мира. Мы гордимся не только славной военно-морской историей нашей страны, но и высоким уровнем развития судоходства и морского дела, образованием в этой сфере. Впервые на дальневосточном рубеже страны мы проводим столь амбициозный проект, который объединит всех ключевых экспертов морского дела, крупнейшие компании, представителей научных и деловых кругов. Россия – ведущий в мире экспортер судов и морского оборудования. Проведение Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке позволит объединить азиатских и европейских партнеров и российских производителей на одной площадке и обсудить актуальные вопросы и перспективы развития судостроения для всего мира, а также поспособствует заключению новых договоренностей и контрактов», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» В основе деловой программы три тематических направления. Блок «Кораблестроение и судостроение» будет посвящен вопросам кооперации, локализации оборудования и конкурентоспособности в морском деле, а также возможностям России в инновационном судостроении. Второй блок деловых сессий – «Инфраструктура и логистика» – затронет в основном проблемы портовой инфраструктуры. Также участники дискуссий обсудят вопросы развития сферы морских перевозок и международных транспортно-логистических систем. Основными темами третьего направления «Регулирование и развитие» станут трекинг судов и грузов на них, цифровизация документации по проектированию судов и упрощение ее рассмотрения, а также развитие водного туризма.
«29 июля в России будут отмечать День Военно-Морского Флота, поэтому Салон во Владивостоке станет смотром самых последних достижений военно-морского дела. Программа мероприятия крайне насыщенна и включает в себя проведение семинаров, мастер-классов и панельных дискуссий с участием ведущих федеральных и международных экспертов и лидеров отрасли. Деловая повестка мероприятия нацелена на практический результат в области внедрения инноваций и поддержки технологического предпринимательства военно-морской отрасли, масштабирования лучших практик, взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития», – подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В рамках МДМС-2018 пройдет молодежная сессия, которая объединит молодых профессионалов, ученых, экспертов и всех интересующихся тенденциями развития судостроения в России.
Помимо деловой части участников Международного дальневосточного морского салона ожидает обширная выставочная программа. Компании-экспоненты представят свои проекты и новейшие разработки на площади более 500 квадратных метров. Для жителей Владивостока в дни проведения МДМС-2018 пройдет выставка-парад гражданских судов в бухте Аякс.
«Морской салон – важное событие для всего Дальнего Востока России. На нем будут представлены лучшие, новейшие технологии в морской деятельности. Строительство судов – это многоступенчатый процесс, включающий и производство сложнейшего навигационного оборудования, и корпусные работы, и литье, и плавильные цеха, и многое другое. Сегодня и Китай, и Корея заходят на эту площадку. Они готовы создавать совместные предприятия. Мы надеемся, что Дальневосточный морской салон пройдет на высоком уровне. Интерес к мероприятию очень высок», – подчеркнул глава Приморья Андрей Тарасенко, добавив, что участники и гости Салона смогут увидеть весь потенциал, все возможности гражданского судостроения и судоремонта, военного кораблестроения, судоходства и портовой инфраструктуры края.
Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада.
Программа МДМС-2018 доступна по ссылке: www.ifemshow.org/programme.
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