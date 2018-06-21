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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:10 |
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В Приморье в уникальном месте начали копать
На реализацию рекреационного потенциала побережья Японского моря и создание точки международного туристического притяжения нацелен проект резидента свободного порта Владивосток – ООО КСО «Поющие пески».
В настоящее время компания приступила к проектированию круглогодичного комплекса отдыха международного уровня, который будет расположен в Лазовском районе Приморского края, напротив острова Петрова, и инженерным изысканиям. Согласно концепции развития, здесь появится гостиница с бассейном, радоновыми и мараловыми ваннами, велнесс-центр, веревочный городок и эко-тропы. Первый этап проекта стоимостью 50 млн рублей предполагает строительство летних гостевых коттеджей, административного здания, оборудование кемпинга. К пляжному участку уже подведены электричество и высокоскоростная интерент-связь, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Параллельно резидент СПВ совместно со специалистами Дальневосточного федерального университета принимает активное участие в археологическом обследовании территории.
"Наш план - это реализация всего рекреационного потенциала и создание точки международного туристического притяжения. Считаем это место уникальным без преувеличения: в одной точке сошлись заповедная природа Приморского края, открытое море и обнаруженные археологами древние стоянки народов, с давних времен населявших Тихоокеанское побережье. В эти элементы природы и истории будет бережно вписана круглогодичная инфраструктура для туристов, включающая объекты СПА, с использованием технологий «зеленого» строительства", - рассказала Евгения Ольшанова, директор ООО КСО «Поющие пески».
На выделенной территории ведётся работа по обнаружению и сохранению историко-культурного наследия. Компания «Поющие пески» заинтересована не только в том, чтобы найти и защитить памятники археологии, но сделать их доступными для туристов и гостей строящегося комплекса.
«Дальний Восток - одна из немногих территорий страны, где отсутствуют музеефицированные археологические объекты, - поясняет директор учебно-научного музея ДВФУ, доцент департамента истории и археологии школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов. – По архивным данным нам известно, что на данном участке ранее были выявлены древние памятники разных эпох: бронзового и раннего железного веков. В середине июля мы приступим к детальному археологическому обследованию территории, проведем разведочные раскопки, и я рассчитываю, что мы сможем обнаружить еще более древние объекты. Очень надеюсь, что совместно с резидентом свободного порта Владивосток – ООО КСО «Поющие пески», нам удастся воплотить в жизнь давнюю мечту дальневосточных археологов, краеведов и всех неравнодушных к истории нашего уникального края – реализовать проект по созданию общедоступного музеефицированного археологического памятника, что будет настоящим событием в культурной жизни региона.
По мнению генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, реализация на территории Дальневосточного федерального округа проектов мирового масштаба с колоссальным объёмом инвестиций значительно повысит конкурентоспособность продукции и услуг резидентов ТОР и СПВ на внешних рынках, прежде всего - стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Напомним, с момента принятия федерального закона «О свободном порте Владивосток» общее количество инвесторов, получивших статус резидента СПВ, достигло 757. Сумма заявленных инвестиций составляет свыше 425 млрд рублей. Выполнение проектов позволит создать около 48 000 новых рабочих мест.
Фото Александра Хитрова.
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Прощай остров Петрова (((
там же заповедник!!!
Даже не дочитал, для кого всё это строится? Для власть имущих, желающих красиво жить, деньги то девать некуда, простым туда не попасть, для людей угольная пыль, нечистоты, убитое здравозахоронение и нищета. Бойкот животным у власти, не ходите на выборы, не голосуйте за подонков, оборотней, не выбирайте себе волков!!!!!!!!!!!!!!!
Придется заложить последний сухарь , но ванны принять.
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