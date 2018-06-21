Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 27 Июня, 03:10 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
26.06 |
Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
26.06 |
Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
26.06 |
В Приморье в уникальном месте начали копать
26.06 |
Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Июня 2018, 09:53 | Регион сегодня |

В Приморье в уникальном месте начали копать

Здесь появятся гостиница с бассейном, радоновыми и мараловыми ваннами, велнесс-центр, веревочный городок и экотропы

На реализацию рекреационного потенциала побережья Японского моря и создание точки международного туристического притяжения нацелен проект резидента свободного порта Владивосток – ООО КСО «Поющие пески».

В настоящее время компания приступила к проектированию круглогодичного комплекса отдыха международного уровня, который будет расположен в Лазовском районе Приморского края, напротив острова Петрова, и инженерным изысканиям. Согласно концепции развития, здесь появится гостиница с бассейном, радоновыми и мараловыми ваннами, велнесс-центр, веревочный городок и эко-тропы. Первый этап проекта стоимостью 50 млн рублей предполагает строительство летних гостевых коттеджей, административного здания, оборудование кемпинга. К пляжному участку уже подведены  электричество и высокоскоростная интерент-связь, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Параллельно резидент СПВ совместно со специалистами Дальневосточного федерального университета принимает активное участие в археологическом обследовании территории.

"Наш план - это реализация всего рекреационного потенциала и создание точки международного туристического притяжения. Считаем это место уникальным без преувеличения: в одной точке сошлись заповедная природа Приморского края, открытое море и обнаруженные  археологами древние стоянки народов, с давних времен населявших Тихоокеанское побережье. В эти элементы природы и истории будет бережно вписана круглогодичная инфраструктура для туристов, включающая объекты СПА, с использованием технологий «зеленого» строительства", - рассказала Евгения Ольшанова, директор ООО КСО «Поющие пески».

На выделенной территории ведётся работа по обнаружению и сохранению историко-культурного наследия. Компания «Поющие пески» заинтересована не только в том, чтобы найти и защитить памятники археологии, но сделать их доступными для туристов и гостей строящегося комплекса.

«Дальний Восток - одна из немногих территорий страны, где отсутствуют музеефицированные археологические объекты, - поясняет директор учебно-научного музея ДВФУ, доцент департамента истории и археологии школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов. – По архивным данным нам известно, что на данном участке ранее были выявлены древние памятники разных эпох: бронзового и раннего железного веков. В середине июля мы приступим к детальному археологическому обследованию территории, проведем разведочные раскопки, и я рассчитываю, что мы сможем обнаружить еще более древние объекты. Очень надеюсь, что совместно с резидентом свободного порта Владивосток – ООО КСО «Поющие пески», нам удастся воплотить в жизнь давнюю мечту дальневосточных археологов, краеведов и всех неравнодушных к истории нашего уникального края – реализовать проект по созданию общедоступного музеефицированного археологического памятника, что будет настоящим событием в культурной жизни региона.

По мнению генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, реализация на территории Дальневосточного федерального округа проектов мирового масштаба с колоссальным объёмом инвестиций значительно повысит конкурентоспособность продукции и услуг резидентов ТОР и СПВ на внешних рынках, прежде всего - стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, с момента принятия федерального закона «О свободном порте Владивосток» общее количество инвесторов, получивших статус резидента СПВ, достигло 757. Сумма заявленных инвестиций составляет свыше 425 млрд рублей. Выполнение проектов позволит создать около 48 000 новых рабочих мест.

Фото Александра Хитрова.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: СПВ  строительство  туризм 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Псевдоним10:36, 26.06.2018

    Прощай остров Петрова (((
  • Псевдоним12:44, 26.06.2018

    там же заповедник!!!
  • Псевдоним13:29, 26.06.2018

    Даже не дочитал, для кого всё это строится? Для власть имущих, желающих красиво жить, деньги то девать некуда, простым туда не попасть, для людей угольная пыль, нечистоты, убитое здравозахоронение и нищета. Бойкот животным у власти, не ходите на выборы, не голосуйте за подонков, оборотней, не выбирайте себе волков!!!!!!!!!!!!!!!
  • люблю родину мать её14:27, 26.06.2018

    Придется заложить последний сухарь , но ванны принять.
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика