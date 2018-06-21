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Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
Тихоокеанский флот подготовит 36 комплектов рейдового оборудования для обеспечения празднования Дня ВМФ и Первого Международного морского салона во Владивостоке
На Тихоокеанском флоте (ТОФ) началась плановая подготовка к празднованию Дня Военно-Морского Флота России и проведению Первого Международного Дальневосточного морского салона. Оба важных события предполагают участие боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ.
Для участия в военно-морском параде на День ВМФ традиционно будет сформирована парадная линия кораблей. С этой целью в Амурском заливе уже начаты промерочные работы в местах установки временного рейдового оборудования. Специалисты гидрографической службы флота определяют точки постановки бочек, а водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ осматривают дно в районе установки опорных железобетонных массивов, сообщил журналу "Дальневосточный капитал" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
Для обеспечения главного праздника ВМФ Морской инженерной службой Тихоокеанского флота подготовлено 28 комплектов рейдового оборудования, еще 8 резервных комплектов готовиться для обеспечения постановки кораблей на внутреннем рейде бухты Золотой Рог в рамках Первого Дальневосточного морского салона, который пройдет во Владивостоке накануне Дня ВМФ.
На рейдовой площадке производится проверка герметичности надводной части комплектов, сборка цепных секций в соответствии с промером глубин, очистка и покраска бочек.
Сборку комплектов рейдового оборудования планируется завершить в первой декаде июля. В это же время суда вспомогательного флота приступят к их установке в акватории Амурского залива.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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