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26 Июня 2018, 17:13 | Регион сегодня
Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
Еще 19 новых плацкартных вагонов производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" пополняют составы скорого пассажирского поезда №99/100 сообщением Владивосток – Москва.
Продолжается обновление приписного парка пассажирского вагонного депо Владивосток Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания».
В начале 2018 года уже было получено 20 вагонов нового образца, а осенью запланировано поступление еще 11 вагонов. Обновление парка плацкартных вагонов позволяет повысить качество обслуживания пассажиров в наиболее востребованной категории.
Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля за системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения. В каждом купе есть электропитание на 220 вольт и USB-порты.
Теги: ДВЖД пассажирские перевозки
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