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26 Сентября 2018, 09:10 | Регион сегодня |

Более 200 тысяч будущих туристов узнали об удивительных преимуществах Приморья

Туристско-информационный центр Приморского края представил регион на международной туристической выставке JATA Tourism EXPO Japan

Туристско-информационный центр регулярно участвует в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала Приморского края. На стенде центра традиционно представлены информационные материалы, посвященные Приморскому океанариуму и Приморской сцене Мариинского театра, путеводители по дальневосточной кухне, буклетыPrimorye Passport, Go2 Primorye и другие. В этот раз на выставке JATA, которая проходила в течение четырех дней в Токио, также была представлена презентационная продукция. По словам сотрудника ТИЦ, за время работы экспозиции было роздано свыше 4 тысяч экземпляров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.  

«В этом году выставка прошла очень успешно. Нам удалось провести плодотворные переговоры не только с туроператорами и туристическими агентами, но и с потенциальными туристами. Поскольку японцы обычно путешествуют в старшем возрасте, обычно на таких мероприятиях присутствуют в основном взрослые люди, но в этот раз было очень много молодежи, которая хочет путешествовать по Дальнему Востоку. В частности, их привлекает Владивосток, а также Хабаровск и Камчатка. До сих пор многих удивляет, что дорога из Японии в эти города занимает всего два часа, а визу оформить совсем не сложно», – рассказала замдиректора ТИЦ Мария Копцева.

По ее словам, очень многие посетители выставки, которых по статистике на полях JATA ежегодно насчитывается более 200 тысяч, задавали вопросы про электронную визу: как ее получить и что она дает, могут ли они путешествовать только по Приморскому краю или выехать за его пределы.  

«Традиционно посетителями выставки становятся не только представители туристической индустрии, но и сами туристы, которым интересно посетить стенды, где представлены различные регионы и страны. Таким образом, мы выходим на более широкую аудиторию. Выставки являются одним из самых эффективных методов продвижения, в том числе потому, что кроме официальной рассылки, о таком преимуществе региона, как электронная виза, почти никто не знает. А мы напрямую работаем с туристами, обычными людьми, которые уже владеют информацией и могут ее использовать», – рассказала замруководителя ТИЦ.

По мнению директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях имеет большое значение для продвижения туристического потенциала региона на международном туристическом рынке и увеличения турпотока. Грамотная самопрезентация региона создает имидж благоприятной туристической дестинации, главными критериями которого являются такие факторы, как безопасность, качество предоставляемых услуг и насыщенный спектр предложений по различных туристическим направлениям, уверен эксперт.

Напомним, рост туристского потока из Японии в Приморье показывает одну из самых ярких динамик: по итогам 2017 года более 18 тысяч человек из этой страны посетили край. Это максимальный показатель за прошедшее десятилетие. Тенденции сохранились и в этом году.

Напомним, туризм – одна из наиболее перспективных отраслей в Приморье. Ежегодно турпоток в край заметно увеличивается. Если в 2015 году регион посетили примерно 2 миллиона российских и зарубежных гостей, то в 2016 году эта цифра составила уже 3 миллиона, а по итогам 2017 года превысила 4 миллиона. В этом году также ожидается прирост количества российских и иностранных туристов.

Фото предоставлено ТИЦ Приморского края

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: выставка  тиц  jata  туризм 


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