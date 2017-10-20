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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Октября, 12:36 |
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Корпорации развития Дальнего Востока не хватает кадров
Параллельно идет формирование кадрового резерва. Требуются квалифицированные специалисты с высшим образованием в сфере экономики и финансов, юриспруденции, проектирования и строительства, эксперты-аналитики и маркетологи, которым интересен проект комплексного развития Дальнего Востока и кто способен сыграть свою роль в достижении этой цели. Резюме для участия в конкурсе необходимо направлять на электронный адрес hr@erdc.ru
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО КРДВ) – один из институтов развития, управляющая компания, которая определена Правительством Российской Федерации для осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Это экономические зоны, где ключевыми принципами являются масштабные налоговые преференции для бизнеса и поддержка государства в строительстве инфраструктуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Уже сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток в разной стадии реализации находятся более 540 проектов, которые позволят трудоустроить более 71 тысячи желающих принимать активное участие в развитии Дальнего Востока. По прогнозным оценкам, к 2025 году потребность в трудовых ресурсах в регионе увеличится до 115 000 человек.
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