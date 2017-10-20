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В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
Инвестор Свободного порта Владивосток – компания «Юбо-Сумотори» ведет реализацию совместного российско-китайского проекта по производству и дистрибуции грузовиков бренда «FAW» в Приморском крае.
Сегодня автомобили успешно прошли сертификацию в Государственном научном центре РФ ФГУП «НАМИ», получено одобрение Типа Транспортного Средства (ОТТС), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как отмечает руководитель Группы Компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко, в настоящее время готовится поставка комплектующих для сборки первой промышленной партии. Также, резидент ведет работу по оформлению зоны таможенного контроля.
В настоящее время производство получило WMI код производителя, закуплено производственное оборудование. Первая производственная партия планируется к выпуску уже в конце 2017 года. Напомним, статус резидента СПВ компания получила в декабре 2016 года. Инициатором проекта с российской стороны выступила Группа Компаний «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей.
Отметим, статус резидента свободного порта Владивосток получили 12 компаний с участием китайских инвестиций с общим объемом более 8 млрд рублей.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 348 соглашений с инвесторами для реализации бизнес-проектов с объемом капиталовложений на сумму более 351 млрд рублей и перспективой создать более 33 тысяч рабочих мест.
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