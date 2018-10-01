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В нацпарке "Бикин" учатся защищать права коренных малочисленных народов
WWF России и общественная организации «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» провели информационно-обучающий правовой семинар для сотрудников нацпарка «Бикин».
Семинар состоялся в октябре в селе Красный Яр с участием специалистов Амурского филиала WWF России в рамках проекта «Бикин – дом коренных малочисленных народов», который реализует общественная организации «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» при поддержке Фонда президентских грантов. Он был посвящен вопросам реализация прав коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока на территории национального парка «Бикин». Семинар проводился с целью повышения уровня образования государственных инспекторов и специалистов из числа коренных малочисленных народов, осуществляющих охрану территории национального парка «Бикин», а также повышение практических навыков по использованию современных технических устройств для охраны территории.
«Это уже третий правовой семинар, который проводит WWF России в национальном парке «Бикин». Государственные инспектора и специалисты парка, многие из которых являются представителями коренных малочисленными народов, изучают не только юридические тонкости, но и вырабатывают практику взаимодействия с местными жителями по сохранению территории традиционного природопользования от незаконного посягательства. Мы убедись, что сами жители окрестных сел отмечают увеличение численности охотничьих ресурсов и рыбы в местах их традиционного проживания и готовы оказывать содействие не только в охране территории парка, но и принимать гостей, чтобы с гордостью показывать свою природу, угощать национальными блюдами и делиться охотничьими историями», — говорит Ольга Жеребкина, старший специалист по правовому обеспечению проектов WWF России, Амурский филиал.
В соответствии с Положением о национальном парке «Бикин» приоритетными задачами являются не только сохранение массивов кедрово-широколиственных лесов в среднем и верхнем течении реки Бикин, но и создание условий для ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными народами — удэгейцами, нанайцами. Для этого значительная часть национального парка — около 900 000 га (более 70% его территории) выделена в зону традиционного природопользования, создан и активно действует Совет коренных малочисленных народов при ФГБУ «Национальный парк «Бикин».
8 сентября 2018 года Правительство Российской Федерации издало ключевое для деятельности нацпарка «Бикин» распоряжение о переводе всей его территории, 1 159 287 гектаров в Приморском крае, Верхне-Перевальнинское лесничество, из земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Этим решением Правительство окончательно закрепило данную территорию за национальным парком «Бикин», что, несомненно, даст толчок к дальнейшему развитию парка.
«Правовые семинары способствуют не только повышению квалификации сотрудников парка, но и взаимодействию с местным населением — их просвещению, формированию позиции по рациональному природопользованию и сохранению бытовой обрядности коренных малочисленных народов, а также воспитанию молодых охотников. В ходе таких встреч местные жители могут задать интересующие их вопросы специалистам Всемирного фонда дикой природы и выработать правила поведения, чтобы не ущемлять права других охотников», – говорит Алексей Кудрявцев, директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин».
ФОТО с участниками семинара – ©WWF России
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