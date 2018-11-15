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26 Ноября 2018, 11:30 | Регион сегодня |

Высший менеджмент в Приморье желает работать за 80 000 рублей

В 35% профессиональных областей работодатели Приморья готовы платить больше, чем ожидают соискатели

Аналитики HeadHunter провели исследование рынка труда Приморского края за 2018 год и выяснили, в каких профессиональных областях предлагаемая заработная плата соответствует ожиданиям соискателей.

Как оказалось, более, чем в 35% профессиональных областей заработная плата соответствует и превышает ожидания соискателей. Среди таких сфер «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», где ожидаемая заработная плата 35 000 рублей, а предлагаемая, в среднем 40 000 рублей. К таким сферам относятся и «Автомобильный бизнес», «Юристы», где в среднем предлагаемая заработная плата выше на 5 000 рублей, чем ожидают соискатели.

В 21% всех профессиональных областей предлагаемая зарплата полностью совпадает с желаниями соискателей и составит 35 000 рублей за работу в области «Домашний персонал», «Медицина и фармацевтика».

Профессиональная область

 

Ожидаемая заработная плата

Предлагаемая заработная плата

Автомобильный бизнес

50 000  руб.

52 500 руб.

Административный персонал

40 000 руб.

32 500 руб.

Банки, инвестиции, лизинг

42 000 руб.

40 000 руб.

Безопасность

45 000 руб.

37 500 руб.

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

45 000 руб.

40 000 руб.

Высший менеджмент

80 000 руб.

75 000 руб.

Государственная служба, некоммерческие организации

40 000 руб.

30 000 руб.

Добыча сырья

80 000 руб.

62 000 руб.

 

Домашний персонал

25 000 руб.

25 000 руб.

Закупки

55 000 руб.

50 000 руб.

Инсталляция и сервис

52 500 руб.

50 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

50 000 руб.

50 000 руб.

Искусство, развлечения, масс-медиа

35 000 руб.

42 500 руб.

Консультирование

45 000 руб.

41 500 руб.

Маркетинг, реклама, PR

45 000 руб.

42 500 руб.

Медицина, фармацевтика

50 000 руб.

50 000 руб.

Наука, образование

40  000 руб.

37 500 руб.

Начало карьеры, студенты

25 000 руб.

32 500 руб.

Продажи

45 000 руб.

43 000 руб.

Производство

55 000 руб.

50 000 руб.

Рабочий персонал

40 000 руб.

40 000 руб.

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

35 000 руб.

40 000 руб.

Страхование

40 000 руб.

40 000 руб.

Строительство, недвижимость

60 000 руб.

57 500 руб.

Транспорт, логистика

50 000 руб.

45 000 руб.

Туризм, гостиницы, рестораны

40 000 руб.

40 000 руб.

Управление персоналом, тренинги

45 000 руб.

40 000 руб.

Юристы

50 000 руб.

45 000 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не менее, есть и области, где предлагаемая заработная плата ниже, чем ожидаемая. Среди них сферы «Административный персонал» и «Банки, инвестиции, лизинг», «Продажи», «Производство», где желаемое вознаграждение составит от 45 000 рублей, а средняя предлагаемая по отрасли – 35 000 рублей.

В ряду сфер, таких как «Государственная служба, некоммерческие организации», «Безопасность» и «Начало карьеры» разница между предлагаемой и желаемой составляет от 5 000 рублей и более. Самый большой разрыв в сфере «Добыча сырья», где желаемая заработная плата 80 000 рублей, а средняя предлагаемая составляет 62 000 рублей.

Досье "Дальневотсочного капитала": HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 600 тыс. актуальных вакансий и 36 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 500 тыс. человек.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

 

 

 

Теги: работодатели  вакансии  зарплата 


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Комментарии
  • Псевдоним12:53, 26.11.2018

    Можно подумать все остальные хотят за 20 работать.
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