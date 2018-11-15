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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 27 Ноября, 15:30 |
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Высший менеджмент в Приморье желает работать за 80 000 рублей
Аналитики HeadHunter провели исследование рынка труда Приморского края за 2018 год и выяснили, в каких профессиональных областях предлагаемая заработная плата соответствует ожиданиям соискателей.
Как оказалось, более, чем в 35% профессиональных областей заработная плата соответствует и превышает ожидания соискателей. Среди таких сфер «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», где ожидаемая заработная плата 35 000 рублей, а предлагаемая, в среднем 40 000 рублей. К таким сферам относятся и «Автомобильный бизнес», «Юристы», где в среднем предлагаемая заработная плата выше на 5 000 рублей, чем ожидают соискатели.
В 21% всех профессиональных областей предлагаемая зарплата полностью совпадает с желаниями соискателей и составит 35 000 рублей за работу в области «Домашний персонал», «Медицина и фармацевтика».
|
Профессиональная область
|
Ожидаемая заработная плата
|
Предлагаемая заработная плата
|
Автомобильный бизнес
|
50 000 руб.
|
52 500 руб.
|
Административный персонал
|
40 000 руб.
|
32 500 руб.
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
42 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Безопасность
|
45 000 руб.
|
37 500 руб.
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
45 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Высший менеджмент
|
80 000 руб.
|
75 000 руб.
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
40 000 руб.
|
30 000 руб.
|
Добыча сырья
|
80 000 руб.
|
62 000 руб.
|
Домашний персонал
|
25 000 руб.
|
25 000 руб.
|
Закупки
|
55 000 руб.
|
50 000 руб.
|
Инсталляция и сервис
|
52 500 руб.
|
50 000 руб.
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
50 000 руб.
|
50 000 руб.
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
35 000 руб.
|
42 500 руб.
|
Консультирование
|
45 000 руб.
|
41 500 руб.
|
Маркетинг, реклама, PR
|
45 000 руб.
|
42 500 руб.
|
Медицина, фармацевтика
|
50 000 руб.
|
50 000 руб.
|
Наука, образование
|
40 000 руб.
|
37 500 руб.
|
Начало карьеры, студенты
|
25 000 руб.
|
32 500 руб.
|
Продажи
|
45 000 руб.
|
43 000 руб.
|
Производство
|
55 000 руб.
|
50 000 руб.
|
Рабочий персонал
|
40 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
35 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Страхование
|
40 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Строительство, недвижимость
|
60 000 руб.
|
57 500 руб.
|
Транспорт, логистика
|
50 000 руб.
|
45 000 руб.
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
40 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Управление персоналом, тренинги
|
45 000 руб.
|
40 000 руб.
|
Юристы
|
50 000 руб.
|
45 000 руб.
Тем не менее, есть и области, где предлагаемая заработная плата ниже, чем ожидаемая. Среди них сферы «Административный персонал» и «Банки, инвестиции, лизинг», «Продажи», «Производство», где желаемое вознаграждение составит от 45 000 рублей, а средняя предлагаемая по отрасли – 35 000 рублей.
В ряду сфер, таких как «Государственная служба, некоммерческие организации», «Безопасность» и «Начало карьеры» разница между предлагаемой и желаемой составляет от 5 000 рублей и более. Самый большой разрыв в сфере «Добыча сырья», где желаемая заработная плата 80 000 рублей, а средняя предлагаемая составляет 62 000 рублей.
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Журнал "Дальневосточный капитал".
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Можно подумать все остальные хотят за 20 работать.
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