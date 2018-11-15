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Вторник| 27 Ноября, 15:30 |
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Во Владивостоке новый автобус марки "Вектор" вышел на маршрут
Новый автобус марки «Вектор» Павловского автомобильного завода с сегодняшнего дня работает на маршруте № 26 «Луговая – Горностай – Десантная» во Владивостоке. Автобус 2018 года выпуска российского производства заменил на линии корейский «Дэу» 2012 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«С одной стороны, корейский автобус, который раньше работал на маршруте, нельзя назвать старым, - рассказал заместитель директора компании «Каслар» Сергей Храмылев. – Однако по сути он не справлялся с пассажиропотоком, и люди нам постоянно жаловались, что автобус переполнен. Поэтому приняли решение поставить на маршрут машину большей вместимости».
По словам Сергея Храмылева, вместимость автобуса ПАЗ «Вектор» составляет около 60 человек: здесь 22 посадочных места, еще 30 человек могут ехать стоя. Этому способствует просторная задняя площадка в салоне и широкий проход между сиденьями. Корейская машина этим похвастаться не могла.
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, 10 автобусов ПАЗ «Вектор» сегодня успешно работают на маршруте № 54. Стоимость одной машины составляет 3 миллиона 250 тысяч рублей. Все автобусы компания «Каслар» взяла в лизинг.
Также в этом году обновление автопарка произошло на маршруте № 40. Весной 12 новых автобусов SIMAZ закуплено на маршрут № 55 и несколько машин «Газель Next» 2017 года – на 13-й. Требование по обновлению автобусного парка для коммерческих перевозчиков станет частью новых контрактов, которые городские власти планируют заключить с ними в следующем году. Сегодня во Владивостоке работают 13 коммерческих автоперевозчиков и один муниципальный (ВПОПАТ-1).
Фотографии предоставлены специалистами компании «Каслар»
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давно пора наши выпускать . а то хлам этот старый уже горит на дорогах
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