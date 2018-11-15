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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье будет задавать вопросы Путину уже при новом губернаторе
20 декабря в 12.00 часов по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
«Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента начинает прием заявок на участие в мероприятии», — сказано в сообщении.
О месте проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно.
Прямую трансляцию будет вести Первый канал. Традиционно, российские и зарубежные журналисты задают Владимиру Путину вопросы на самые актуальные темы. Его общение с прессой в таком формате будет проходить уже в 14-й раз.
Заявки на аккредитацию принимаются с 15.00 (мск) 23 ноября до 17.00 (мск) 7 декабря 2018 года только на сайте www.kremlin.ru. Пресс-конференция 2017 года состоялась 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Приморский край на мероприятии представляли более 10 корреспондентов. На нее аккредитовалось 1640 представителей российских и иностранных СМИ. Общение с журналистами длилось три часа и сорок минут, за это время Путин ответил на 73 вопроса.
В 2017 году вопрос из Владивостока прозвучал в завершении 13-й пресс-конференции Владимира Путина. Общественник, певец и журналист Сергей Мильвит задал президенту РФ сразу три вопроса на больные темы: сохранение лесозащитной зоны, дым от мусоросжигательного завода в Снеговой Пади, заморозка строительства спортцентра в городе. Президент отметил, что есть одна глобальная проблема – глубокая криминализация и пообещал привести Приморье в порядок. 16 декабря в Приморье состоятся выборы губернатора. В бюллетене на повторных выборах губернатора жители Приморья, как и 9 сентября, увидят пять фамилий. Это врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО (самовыдвиженец), депутат Госдумы Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР), бывший вице-губернатор Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО («Патриоты России»), предприниматель Алексей ТИМЧЕНКО («Партия роста») и депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС (партия «За женщин России!»).
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А в чем смысл задавать ему вопросы?
Почему вы решили, что 16 декабря уже изберут нового губернатора?
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