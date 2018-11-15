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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье стало производителем и потребителем интеллектуальных счетчиков
В Свободном порту Владивосток открыто производство интеллектуальных приборов учета.
Компания «МИРТЕК» в статусе резидента Свободного порта Владивосток наладила производство электронных приборов учета электроэнергии. Проект с объемом инвестиций 2,8 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии создано 12 рабочих мест. Мощность производства составляет 50 тысяч приборов в год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В ходе реализации проекта резидент приобрел оборудование для поверки однофазных и трехфазных счетчиков. Производимые приборы учета снабжены современной беспроводной системой передачи данных.
«Интеллектуальные счетчики позволяют передавать показания дистанционно, регулировать подачу электроэнергии потребителю. Такие счетчики устанавливаются в частном секторе и многоквартирных жилых домах, - говорит генеральный директор ООО «МИРТЕК» Максим Тимофеев. - Статус резидента позволяет нам получать налоговые преференции. В будущем на предприятии планируем создать зону таможенного контроля и экспортировать продукцию. В настоящее время продажи ведутся в Приморье и на территории Дальнего Востока».
Объем экспорта в общем объеме производства продукции ориентировочно составит 10%.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее отмечал, что для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
На сегодняшний день резиденты Свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона около 52,4 млрд рублей, создав 6106 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1010. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 571,9 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 58,1 тысячи рабочих мест.
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