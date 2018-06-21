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Определены компании-разработчики концепции интегрированной курортной зоны "Приморье"
Глава региона отметил, что успешность итогов запроса концепции показывает список компаний-участников.
«Я считаю, что этот этап по созданию курортной зоны мы прошли достойно. Об этом говорят имена компаний-участников конкурса. Это серьезные игроки рынка, принимавшие участие в строительстве крупных курортов в Макао, Лас-Вегасе, на Синтозе», - заявил Владимир Миклушевский.
Губернатор сообщил, что сейчас всем участникам проекта предстоит серьезная работа по ведению переговоров и заключению контрактов.
«После подписания всех необходимых бумаг начнется реальное воплощение проекта. Я считаю, что в 2013 году на месте строительства уже должна начать работу техника», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
25 декабря были определены победители отбора - несколько российских и международных компаний, которые заявили о своем участии. Среди них - Global Gaming Asset, Management L.P., NagaCorp Ltd, Diamond Fortune Holdings Ltd и ООО «Роял Тайм».
Губернатор Приморья также отметил, что развитие туризма в Приморском крае объявлено приоритетным направлением, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Я считаю, что туризм в Приморье – благодатная тема. У нас хорошая экологическая обстановка и выгодное географическое положение. Эти преимущества нам необходимо использовать, и создание курортной зоны - это только первый шаг», - добавил Владимир Миклушевский.
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