Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 27 Декабря, 02:12 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 78 р.
100 JPY 6200 р.
10 CNY 100 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
26.12 |
В Приморье сельское хозяйство "упало" на 16%
26.12 |
Из Приморья вывезли больше, чем ввезли на 706,9 млн долларов
26.12 |
В Приморье в чистом поле возвели домостроительный комбинат за 900 млн рублей
26.12 |
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
25.12 |
Автомобилисты Приморья распробовали новый бензин
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Декабря 2018, 12:30 | Регион сегодня |

В Приморье в чистом поле возвели домостроительный комбинат за 900 млн рублей

Первым проектом из производимых панелей станет жилой комплекс "Формат", который предполагает строительство детсада и школы

Резидент приморской территории опережающего развития «Надеждинская» ввел в эксплуатацию новое производство домостроительных комплектов.

Общий объем вложений в инвестиционный проект, по соглашению между ООО «Домостроительный комбинат Приморье» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составил около 900 млн рублей. На предприятии создано 134 рабочих места, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Чуть больше года потребовалось компании «ДНС Девелопмент» на создание с нуля современного домостроительного производства.

«Работу над проектом начали в марте 2017 года, а уже в августе была получена проектная документация и началась активная фаза строительства, - рассказывает генеральный директор ООО «Домостроительный комбинат Приморье» Александр Голутвин. – Площадкой, подходящей для строительства нового завода в чистом поле, оказался участок в ТОР «Надеждинская», обеспеченный всей необходимой инженерной инфраструктурой».

Строительно-монтажные работы резидент ТОР «Надеждинская» вел высокими темпами благодаря обеспечению территории необходимой электроэнергией, объектами водоснабжения и водоотведения. На площади 8,8 гектаров созданы производственные цехи и складские помещения, установлено оборудование ведущих мировых компаний: линии производства многопустотных плит перекрытия и адресной подачи бетона, бетонно-смесительный узел, форма кассет для изготовления однослойных несущих панелей, поворотные столы для производства трехслойных стеновых и фасадных панелей, автоматический скобосгибочный автомат. Кроме того, завод оснащен собственной сертифицированной лабораторией для контроля качества производства бетона.

Продукция нового предприятия в первую очередь будет использоваться для строительства собственной жилой и коммерческой недвижимости. Мощность завода рассчитана на ежегодный выпуск 84 тыс. кубометров изделий, объем которых рассчитан на возведение до 100 тыс. кв метров жилья и коммерческих площадей.

Первым проектом, строящимся из продукции ООО «Домостроительный комбинат Приморье», станет жилой комплекс «Формат» в Надеждинском районе Приморского края, который также предполагает возведение детского сада и школы.

Генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов отмечает: «Главной нашей задачей является успешная реализация всех проектов, заявленных предпринимателями. Мы сопровождаем проекты инвесторов на всех циклах развития – от бизнес-плана и рассмотрения заявки, до ведения операционной деятельности, обеспечиваем инвесторов инфраструктурой, земельными участками, консультируем и защищаем интересы резидентов ТОР и СПВ».

Напомним, на сегодняшний день на территории опережающего развития «Надеждинская» по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность ведут 43 резидента с проектами на общую сумму 29,8 млрд рублей и планами создать 4366 рабочих мест, из них 37 проектов находятся в различных стадиях реализации, объем вложенных инвестиций приближается к 3 млрд рублей.  

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Надеждинская  ТОР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Катя18:38, 26.12.2018

    Рекомендую всем! Онлайн лотерея! Шесть бесплатных игр в сутки! Выигрыш до 20 000 000 рублей!!! http://lomarc. ru/?idd=2147751739
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика