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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Декабря, 22:18 |
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Из Приморья вывезли больше, чем ввезли на 706,9 млн долларов
По данным Дальневосточного таможенного управления и федерального государственного статистического наблюдения (без данных взаимной торговли со странами ЕАЭС за III квартал) внешнеторговый оборот по Приморскому краю за январь-сентябрь 2018 года составил 5438,7 млн долларов США, в том числе экспорт – 2365,9, импорт – 3072,8 млн. долларов США. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-706.9 млн. долларов США).
Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (55% внешнеторгового оборота), Республика Корея (18%) и Япония (10%), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (47%), минеральные продукты (30%), древесину и изделия из нее (11%).
В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (51%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13%), продукция химической промышленности (10%).
В январе - сентябре текущего года внешний оборот транспортных услуг составил 835 млн долларов. При этом организации Приморского края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам транспортных услуг на 589,9 млн долларов США, импортировано – на 245.1 млн. долларов США.
В структуре транспортных услуг преобладают услуги водного транспорта, как по экспорту (95%), так и по импорту (89%).
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