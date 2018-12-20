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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье сельское хозяйство "упало" на 16%
В Приморском крае выпуск продукции сельского хозяйства всеми производителями за январь-ноябрь 2018 года составил 33408 млн рублей, что на 16% меньше соответствующего периода 2017 года. На его снижение повлияло сокращение объемов основных видов продукции животноводства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
В текущем году в хозяйствах всех категорий снизилось производство мяса на 17%, яиц - на 15, молока - на 2%.
Сократилось поголовье сельскохозяйственных животных: птицы - на 26%, свиней - на 7%, крупного рогатого скота - на 2%, в том числе коров - на 3%, при этом выросло поголовье овец и коз на 1%.
Основными производителями мяса и яиц являются сельскохозяйственные организации (77% и 66%, соответственно), молока - хозяйства населения (46%).
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 23 - молока, 8% - яиц.
Производство мяса в сельхозорганизациях увеличилось в 9 городах и районах из 23, молока - в 5 из 19, на их долю приходится, соответственно, 36% и 65% объемов края.
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 5773 кг молока, что на 0.4% больше соответствующего периода прошлого года, в расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 246 яиц, что на 1% меньше уровня прошлого года.
Сельскохозяйственными организациями реализовано 266 тыс. центнеров скота и птицы в живом весе, 335 - молока, 1951 - зерновых культур, 1534 - сои, 85 - картофеля, 208 тыс. центнеров овощей, 130 млн. штук яиц.
По сравнению с прошлым годом возросла реализация зерновых и зернобобовых культур, сои, картофеля, молока, снизилась - скота и птицы, яиц и овощей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Светик привет! Андрей ко мне вернулся, не прошло и недели. Спасибо тебе!Только сейчас у них есть свой сайт. На всякий случай http://sevenstones. tilda. ws/page3662482. html. Целую!
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