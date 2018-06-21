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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 05:00 |
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Восточный экономический форум впервые пройдет в Приморье
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка встретился с представителями бизнес-сообщества Приморского края. Предприниматели и представители деловых объединений обсудили проблемы и перспективы развития предпринимательства, а также разработку инвестиционных паспортов и реализации инвестиционных проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации Приморского края.
Министр подтвердил готовность оказывать все меры поддержки в целях развития инициатив регионального бизнеса и обеспечения взаимодействия со всеми субъектами Дальневосточного федерального округа.
«Мы собираемся разместить в ДФО значительную часть подразделений министерства, к сфере деятельности которых относится привлечение инвестиций, развитие предпринимательства, сопровождение и реализация инвестиционных проектов. Два заместителя министра будут постоянно закреплены на Дальнем Востоке», - отметил министр.
По его словам, уже в сентябре этого года в Приморье впервые пройдет Восточный экономический форум, а в ближайшее время на сайте Минвостокразвития будет размещена карта инвестиционных возможностей Дальнего Востока, с презентацией инвестпроектов широкому кругу потенциальных инвесторов.
Напомним, по мнению Владимира Миклушевского улучшение инвестиционного климата - одна из важнейших задач руководства региона.
В Приморье разработали план по созданию инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. План разработан в рамках внедрения на территории региона инвестиционного стандарта для улучшения инвестиционного климата.
С этого года в Приморье начали действовать пониженные ставки налога на прибыль и имущество. Право использования пониженных ставок получили организации, создавшие в ходе реализации своих инвестиционных проектов высокопроизводительные рабочие места.
«Мы должны создавать конкурентные преимущества. В нашем случае это должны быть высокотехнологичные производства, где сокращаются трудозатраты, но при этом растет уровень качества продукции», - подчеркнул Губернатор Приморья Владимир Миклушевкий.
Также с 2014 года по инициативе Владимира Миклушевского на 10% снижен тариф на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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