|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 30 Января, 19:36 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Подводную лодку Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" передадут Тихоокеанскому флоту
Экипаж субмарины и работников Амурского судостроительного завода поздравят Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, представители Министерства обороны России и Объединенной судостроительной корпорации. Ожидается, на торжественной церемонии вручат благодарственные письма тем, кто участвовал в ремонтных работах и ходовых испытаниях подводной лодки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Подлодка проекта 877 "Варшавянка" была построена на Амурском судостроительном заводе, спущена на воду в 1991 году. В 2000-х годах она проходила модернизацию на предприятии. В 2015 году по инициативе ветеранов-подводников субмарине приказом главнокомандующего ВМФ России было присвоено имя «Комсомольск-на-Амуре». В прошлом году подлодка с успехом прошла ходовые испытания на сдаточной базе в городе Большой Камень Приморского края.
Отметим, что всего с 1980 по 1994 год было построено 28 подлодок проекта 877 "Варшавянка". Длина субмарины составляет более 70 метров, водоизмещение — около 3200 тонн, экипаж — 52 человека. Подлодка способна развивать скорость в 18,6 узла, погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании до 45 суток.
Автор фото - Валерий Спидлен.
- Подводную лодку Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" передадут Тихоокеанскому флоту
- Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя
- В Свободном порту Владивосток инвесторы из Китая запустят деревообрабатывающее производство
- В Приморье экологический туризм станет трендом Года ООПТ
- В Приморском крае государственные заповедники занимают 20 процентов территории
- В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетят Владивосток
- По Владивостоку можно гулять с аудиогидом
- Поддержать Владивосток в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов России можно до 30 декабря
- Агрохолдинги и власти обсудят инвестиционные сельхозпроекты Дальнего Востока и Сибири на международном форуме
- До конца года в Госдуму поступит законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.