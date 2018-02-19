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Среда| 28 Февраля, 01:45 |
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Жители Приморья смогут поправить здоровье в мараловых ваннах
Приморская мараловая ферма будет поставлять сырье для изготовления лекарств и косметики
В Приморье завезли 60 маралов из Алтая. Из рогов оленей будут изготавливать лекарства, косметику и отвар для целебных ванн.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, сейчас на ферме в поселке Лазо содержится 90 маралов.
«Из них – 60 были завезены в конце февраля из Алтая. В марте планируется завезти еще 30», – сообщили специалисты.
По словам директора ООО «Заповедная долина» Александра Арнаут, уже в июне планируется срез пантов, которые обладают целебными свойствами и успешно используются в народной медицине.
«Мы планируем сделать мараловые ванны. Жители и гости края смогут искупаться в отваре из молодых оленьих рогов. Также панты пойдут на производство лекарств и косметики», – сказал он.
Отметим, в Приморье сегодня активно реализуется программа развития сельского хозяйства и поддержки местных производителей. Так, приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиардов рублей.
«Увеличены субсидии из краевого бюджета на развитие крестьянско-фермерских хозяйств, молочного животноводства, техническую модернизацию, производство тепличных овощей», – подчеркнул вице-губернатор Валентин Дубинин.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона. В приоритете – развитие животноводства и выращивание сои.
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