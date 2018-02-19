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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Февраля, 01:45 |
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В ресторанах Приморья за 10 дней съели 3,5 центнера "рыбы для кошек"
В Фестивале зимней рыбы #занавагу, который организовал Тихоокеанский туристический союз в рамках проекта развития дальневосточной кухни, участвовали 8 ресторанов Владивостока и Находки. С 15 по 25 февраля они подавали своим гостям жареную навагу по промо-цене 69 рублей за 100 грамм сырого веса. За десять фестивальных дней было съедено почти 350 килограммов наваги последнего подлёдного улова.
Сама идея ресторанного праздника наваги вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях, от гневных комментариев типа «Ещё чего! Это же рыба для кошек!» до восторженных отзывов уже сытых гостей, например, «Всё-таки это гениально – взять копеечную навагу, назвать региональным брендом и заставить всех есть её не в столовках, а в хороших ресторанах» и ностальгических стонов бывших приморцев, скучающих по «свежей наважке». Эмоциональный пост популярной девушки-блогера, которая стала своего рода Ревизорро #занавагу и требовала от рестораторов идеального соблюдения стандартов фестиваля, подогрел интерес к событию — подписчики отправились проверять, по-честному ли участники фестиваля #занавагу, за дальневосточную кухню и за любовь к родному краю.
Организаторы фестиваля довольны тем, что навага вызвала столько эмоций. «Ни одна региональная кухня не может строиться только на деликатесах. При всей любви к крабу, гребешку и трепангу нельзя считать, что они — это «наше всё», а другие продукты презренны. Навага для приморцев — такой же символ самобытности региона. А ещё это ностальгия по детству. А ещё — просто вкусная, очень полезная и совсем недорогая рыба», – заявляет руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева. Действительно, если бы можно было собрать всю пользу наваги в одной таблетке, такая пилюля стала бы и омолаживающим средством, и противовоспалительным, и лекарством для сердца, суставов, зрения, щитовидной железы, укрепления иммунитета, и помощником в борьбе с депрессией. За время праздника гости фестиваля и наелись, и оздоровились. Жалоб на то, что от наваги чешутся губы, организаторам не поступало :-)
Рестораторы говорят, что навагу с удовольствием заказывали не только местные, но и туристы из Южной Кореи, хотя в этом году организаторы предполагали, что первый праздник наваги будет в в большей мере «для своих». С другой стороны, логично, что иностранным гостям интересно попробовать разные местные продукты, а правильный маркетинг вполне может сделать хитом даже «простецкую» (и за эту простоту горячо любимую жителями) навагу.
Фестиваль также отметился коллаборацией проекта «Открой Владивосток», марки модной одежды «Море» и площадки для продвижения местных дизайнеров IKRA. Они выпустили тираж брутальных чёрных футболок со сверкающими буквами NAVAGA на груди — и этим окончательно утвердили скромную рыбу в качестве модного бренда.
Фестиваль зимней рыбы станет ежегодным праздником — и возможно, уже в этом году расширит свою географию, объединив несколько регионов Дальнего Востока. Следующее его «воплощение» #закорюшку произойдёт в начале декабря, когда установится лёд и выход на промысел будет безопасным.
Фото: Novik Country Club
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