В ресторанах Приморья за 10 дней съели 3,5 центнера "рыбы для кошек"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 28 Февраля, 01:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 55 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
27.02 |
Объём налогов в бюджет Камчатки от рыбаков в 2017 году вырос на 10%
27.02 |
На Камчатке пройдет "Парад саней" в рамках открытия "Берингии-2018"
27.02 |
Российские паралимпийцы на Сахалине готовятся к выступлениям в Южной Корее
27.02 |
Жителей Владивостока предостерегают от "цветочных мошенников"
27.02 |
В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
27 Февраля 2018, 17:23 | Регион сегодня

В ресторанах Приморья за 10 дней съели 3,5 центнера "рыбы для кошек"

По заверению организаторов, "ни одна губа не зачесалась"

В Фестивале зимней рыбы #занавагу, который организовал Тихоокеанский туристический союз в рамках проекта развития дальневосточной кухни, участвовали 8 ресторанов Владивостока и Находки. С 15 по 25 февраля они подавали своим гостям жареную навагу по промо-цене 69 рублей за 100 грамм сырого веса. За десять фестивальных дней было съедено почти 350 килограммов наваги последнего подлёдного улова.

Сама идея ресторанного праздника наваги вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях, от гневных комментариев типа «Ещё чего! Это же рыба для кошек!» до восторженных отзывов уже сытых гостей, например, «Всё-таки это гениально – взять копеечную навагу, назвать региональным брендом и заставить всех есть её не в столовках, а в хороших ресторанах» и ностальгических стонов бывших приморцев, скучающих по «свежей наважке». Эмоциональный пост популярной девушки-блогера, которая стала своего рода Ревизорро #занавагу и требовала от рестораторов идеального соблюдения стандартов фестиваля, подогрел интерес к событию — подписчики отправились проверять, по-честному ли участники фестиваля #занавагу, за дальневосточную кухню и за любовь к родному краю.

Организаторы фестиваля довольны тем, что навага вызвала столько эмоций. «Ни одна региональная кухня не может строиться только на деликатесах. При всей любви к крабу, гребешку и трепангу нельзя считать, что они — это «наше всё», а другие продукты презренны. Навага для приморцев — такой же символ самобытности региона. А ещё это ностальгия по детству. А ещё — просто вкусная, очень полезная и совсем недорогая рыба», – заявляет руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева. Действительно, если бы можно было собрать всю пользу наваги в одной таблетке, такая пилюля стала бы и омолаживающим средством, и противовоспалительным, и лекарством для сердца, суставов, зрения, щитовидной железы, укрепления иммунитета, и помощником в борьбе с депрессией. За время праздника гости фестиваля и наелись, и оздоровились. Жалоб на то, что от наваги чешутся губы, организаторам не поступало :-)    

Рестораторы говорят, что навагу с удовольствием заказывали не только местные, но и туристы из Южной Кореи, хотя в этом году организаторы предполагали, что первый праздник наваги будет в в большей мере «для своих». С другой стороны, логично, что иностранным гостям интересно попробовать разные местные продукты, а правильный маркетинг вполне может сделать хитом даже «простецкую» (и за эту простоту горячо любимую жителями) навагу.

Фестиваль также отметился коллаборацией проекта «Открой Владивосток», марки модной одежды «Море» и площадки для продвижения местных дизайнеров IKRA. Они выпустили тираж брутальных чёрных футболок со сверкающими буквами NAVAGA на груди — и этим окончательно утвердили скромную рыбу в качестве модного бренда.

Фестиваль зимней рыбы станет ежегодным праздником — и возможно, уже в этом году расширит свою географию, объединив несколько регионов Дальнего Востока. Следующее его «воплощение» #закорюшку произойдёт в начале декабря, когда установится лёд и выход на промысел будет безопасным.

Фото: Novik Country Club

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рестораны  занавагу  туризм  фестиваль 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика