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В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
Около 20 новых точек для фотоучета редких животных появились в этом году на территории «Земли леопарда». Теперь за жизнью пятнистых кошек на юго-западе Приморья следят около 400 автоматических камер на 200 станциях.
Масштабный фотомониторинг ведется на территории ФГБУ «Земля леопарда» с 2013 года. С помощью автоматических камер фиксируются самые редкие крупные кошки в мире - дальневосточные леопарды. Полученные данные представляют ценнейший научный полевой материал, позволяющий учёным ежегодно устанавливать актуальную численность редких животных, наблюдать за изменениями в их жизненном цикле, оценивать физическое состояние хищников и определять их поведенческие особенности. Площадь, охваченная сетью фотомониторинга в нацпарке, составляет 360 тысяч гектаров - это почти в полтора раза больше площади Москвы.
Постепенный рост популяции дальневосточного леопарда неминуемо сказывается на увеличении плотности пятнистого населения, что приводит к расширению его ареала. Ежегодно фотоловушки фиксируют на «Земле леопарда» несколько новых кошек, которые ранее не показывались перед камерами даже в юном возрасте. Это говорит о том, что определенная часть хищников остается неучтенной, несмотря на внушительные размеры сети фотомониторинга.
Понимая эту проблему, для оценки реальной численности популяции самой редкой дикой кошки, специалисты «Земли леопарда» стремятся уплотнить и расширить систему станций фотоучета. В начале 2018 года в ходе очередной проверки камер научные сотрудники установили на территории национального парка более 30 новых фотоловушек – по две на каждую точку-станцию. Отныне за дальневосточными леопардами юго-запада Приморья следят около 200 пар камер.
«Основная часть новых фотоловушек была установлена за линией инженерно-технических сооружений у границы с Китаем, - рассказывает Алексей Титов, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Здесь периодически фиксируются кошки, которые живут на территории двух стран, и часть из них могла еще не попасть в базу национального парка. Проверка данных с новых точек будет проведена через несколько месяцев».
В ходе масштабной проверки фотоловушек, которая прошла в начале этого года, сотрудники научного отдела «Земли леопарда» собрали основной объем данных фотомониторинга за 2017 год. В настоящее время все данные поступили на обработку, по итогам которой в середине весны должна появиться информация, о том, сколько пятнистых кошек было зафиксировано за минувший календарный год.
Фотомониторинг на «Земле леопарда» проводится при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».
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