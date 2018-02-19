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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Февраля, 01:45 |
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Жителей Владивостока предостерегают от "цветочных мошенников"
Объявления о продаже «разрешений» на торговлю цветами во Владивостоке появились в сети интернет. Предпринимателей и горожан предостерегают от действий мошенников, ведь торговые площадки бесплатны, а продажа несуществующих разрешений незаконна, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В канун 8 марта во Владивостоке развернулась настоящая битва за «легкие деньги». Торговые точки в Интернете «продают» за несколько тысяч рублей. В управлении экономики и развития предпринимательства городской администрации подчеркнули, что подобные предложения являются незаконными, и предостерегли предпринимателей от мошенников.
«Торговые объекты размещаются на основании схемы нестационарных торговых точек, утвержденной постановлением администрации Владивостока. При этом, разрешений на размещение НТО не выдается. 190 мест сезонной торговли в период с 1 по 10 марта предоставляются предпринимателям бесплатно», – отметили в управлении.
Также в управлении обратили внимание, что в указанный период в городе будут осуществляться совместные с полицией рейды по выявлению и пресечению незаконного размещения торговых объектов в неустановленных местах. Более подробную информацию о схеме размещения торговых площадок продавцы, производители цветочной продукции и предприниматели смогут узнать в отделе потребительского рынка администрации Владивостока по телефону 2614-448.
Напомним, во Владивостоке предпринимаются меры по борьбе со стихийной уличной торговлей и спекуляциями на продаже цветов в канун Международного женского дня. По мнению представителей малого цветочного бизнеса, это удар не только по карманам владивостокцев, но и подрыв репутации приморских производителей, ведь цветы в условиях уличной торговли неизбежно перемерзают и портятся раньше срока.
Отметим, ранее глава города Виталий Веркеенко поручил принять меры к пресечению незаконной торговли, в то же время призвав малый бизнес Владивостока к разумной ценовой политике.
«Незаконной торговли не будет. Но и флористов призовём к разумной ценовой политике. Праздник – не повод для спекуляций», – заявил мэр Владивостока.
Ассоциация флористов Владивостока, в свою очередь, подписала манифест о том, что цены на цветы в канун 8 марта останутся на обычном уровне.
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Самим-то не смешно???))))
По моему, уличная торговля цветами мешает только владельцам цветочных магазинов. Всем гражданам очень удобно покупать цветы рядом с домом или работой, а не ехать по пробкам в ближайший цветочный, в котором неизвестно какой свежести букеты.
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