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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 14:45 |
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Во Владивостоке "Калина Молл" готов принять свыше 30 000 посетителей в сутки
Компания «Артаяр» завершила строительство концептуального торгового объекта класса А. Инвестиционный проект стоимостью свыше 3 млрд рублей реализован в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневостосный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Калина Молл» - первый на Дальнем Востоке торгово-выставочного комплекс, рассчитанный на плотность потока свыше 30 000 посетителей сутки. Объект расположен во Владивостоке в пределах береговой полосы, с видом на бухту Золотой Рог историческую часть города. Транспортную доступность обеспечивает трасса через залив Золотой Рог с мостом на остров Русский.
«Проект оптимальный по этажности и площади для данного места с удачным транспортным расположением, - рассказывает генеральный директор ООО «Артаяр» Валерий Финтисов. – Мы провели полное благоустройство территории, обустроили двухуровневый отапливаемый подземный паркинг вместимостью свыше 1500 машиномест и обеспечили арендаторов, среди которых известные международные и федеральные компании, возможностью достойно представить свои бренды на Дальнем Востоке. Торговая галерея вместила свыше 100 магазинов одежды, обуви и сопутствующих товаров».
На площади около 100 тыс. кв. метров расположены современный гипермаркет, самая обширная в Приморском крае зона фуд-корта на 650 посадочных мест, несколько развлекательных центров для детского, молодежного и семейного отдыха и современный кинотеатр с семью кинозалами, в том числе зрительный зал премиального формата, который планируется открыть в апреле.
Здесь же будут работать три ресторана компаний-резидентов свободного порта Владивосток – «Калина Хлопок» и «Фортуна» с узбекской и итальянской кухнями и ресторан быстрого питания «Бургер Проджект». Проект дизайна интерьеров для ТРЦ «Калина Молл» выполнила московская архитектурная компания.
Резидент СПВ планирует наладить сотрудничество с профессиональными учебными заведениями Дальнего Востока в целях привлечения кадров рабочих специальностей с предоставлением возможности прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.
Напомним, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1119. Общая сумма заявленных проектов превышает 597 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 61 тысячи современных рабочих мест. Причем 101 проект уже запущен, резиденты СПВ вложили в экономику Дальневосточного федерального округа более 54 млрд рублей и создав 6658 рабочих мест.
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Вагую, через год загнётся, будет не рентабельным, а потом банкротом. . .
100 процентов.
Хлопок в таком заведении это что то. . . . . нда магаз упал в моих глазах
30 000 посетителей в день?
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