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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Заместитель главы ФТС РФ посетил Владивостокский морской торговый порт с рабочим визитом
24 марта заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Тимур Максимов посетил с рабочим визитом «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO).
В ходе визита Тимур Максимов осмотрел терминалы порта и провел встречу с генеральным директором ПАО «ВМТП» Заирбеком Юсуповым. Стороны обсудили совершенствование технологий таможенного контроля, применяемых в морских портах и способствующих развитию транзитного потенциала Дальнего Востока. Во время встречи участники отметили, что сокращение времени прохождения товаров и грузов через порты – одна из основных задач таможенных органов и стивидорных компаний.
Благодаря реализации закона «О свободном порте Владивосток» в ВМТП были внедрены новые правила предоставления сведений, в том числе, предварительное информирование таможенных органов о прохождении грузов. Систему предварительного информирования постоянно используют около 40% клиентов ВМТП, что позволяет сократить сроки таможенного оформления и контроля до нескольких часов.
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